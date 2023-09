So viel wiegt das neue Apple iPhone 15 Pro (Max)

Apple wird zu einem Titanrahmen beim iPhone 15 Pro wechseln und dieser ist eine Ecke leichter als der Edelstahlrahmen der letzten Jahre. Doch was macht das am Ende aus? Wird man diesen Unterschied wirklich im Alltag in der Hand spüren?

Vermutlich ja, denn MacRumors hat angeblich die genauen Angaben der neuen iPhones erhalten. Bei der Höhe und Breite tut sich quasi nichts, das Apple iPhone 15 Pro (Max) ist aber etwas dicker. Doch das dürfte man vermutlich kaum spüren.

Die neuen iPhones werden leichter

Laut Quelle bringt das Apple iPhone 15 Pro aber 188 Gramm auf die Waage, was im Vergleich zu den 206 Gramm des Apple iPhone 14 Pro schon weniger ist. Das ist noch nicht das Level eines Apple iPhone 14 mit 172 Gramm, aber die goldene Mitte.

Das Apple iPhone 14 Pro Max bringt 240 Gramm auf die Waage, da soll das Apple iPhone 15 Pro Max bei 221 Gramm liegen. Da die neuen iPhones weitestgehend gleich aufgebaut sind, dürfte die Gewichtsreduktion nur am neuen Rahmen liegen.

Mal schauen, wie sich das im Alltag anfühlt, als ich von der Apple Watch Series 7 aus Edelstahl zur Apple Watch Series 7 aus Titan wechselte, habe ich das deutlich gespürt. Und knapp 20 Gramm wird man bei den neuen iPhones auch merken.

