Apple iPhone 16 (Pro) ist besser: Akkulaufzeit, Laden und Akkutausch

Apple hat den Fokus in diesem Jahr mal wieder auf die Batterie in den neuen iPhones gelegt, schaut man sich die Vergleichsseiten bei Apple an, dann sieht man auch beim iPhone 16 einen Sprung von ca. 2 Stunden im Vergleich zum iPhone 15.

Das Apple iPhone 16 Pro holt sogar 4 Stunden heraus und das Apple iPhone 16 Pro Max hat die „beste Batterielaufzeit aller Zeiten bei einem iPhone“ laut Apple. Bei den Pro-Modellen war allerdings auch damit zu rechnen, da sie etwas größer sind.

Apple iPhone 16 (Pro): Laden mit bis zu 45 Watt

Zur Ladezeit gibt Apple zwar weiterhin die „bis zu 50 % in 35 Minuten“ an, aber man spricht auch nur von einem Netzteil mit bis zu 30 Watt. Die 16er-Reihe wurde jetzt bei der Zulassungsbehörde in China entdeckt und es geht wohl noch mehr.

Ob das auch Endnutzer ausreizen können, wird sich zeigen, aber die 45 Watt sollen bei allen vier neuen iPhones möglich sein. Theoretisch. Da müssen wir aber wohl die Reviews kommende Woche abwarten (oder den Marktstart am 20. September).

Apple iPhone 16: Für Akkutausch optimiert

Doch Apple hat nicht nur größere Akkus verbaut und die iPhone so optimiert, dass sie besser Wärme abgeben, beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus (nicht bei den Pro-Modellen) gibt man an, dass der „Batterietausch“ ab sofort leichter sein dürfte.

Als Nutzer selbst kann man den Akku nicht tauschen, aber es dürfte nur der Anfang bei Apple sein, denn ab 2027 ist dies eine Vorgabe in der EU. Spätestens dann dürfen Akkus nicht mehr verklebt sein und müssen sich leicht wechseln lassen.