Apple iPhone 16 (Pro) ist besser: Akkulaufzeit, Laden und Akkutausch
Apple hat den Fokus in diesem Jahr mal wieder auf die Batterie in den neuen iPhones gelegt, schaut man sich die Vergleichsseiten bei Apple an, dann sieht man auch beim iPhone 16 einen Sprung von ca. 2 Stunden im Vergleich zum iPhone 15.
Das Apple iPhone 16 Pro holt sogar 4 Stunden heraus und das Apple iPhone 16 Pro Max hat die „beste Batterielaufzeit aller Zeiten bei einem iPhone“ laut Apple. Bei den Pro-Modellen war allerdings auch damit zu rechnen, da sie etwas größer sind.
Apple iPhone 16 (Pro): Laden mit bis zu 45 Watt
Zur Ladezeit gibt Apple zwar weiterhin die „bis zu 50 % in 35 Minuten“ an, aber man spricht auch nur von einem Netzteil mit bis zu 30 Watt. Die 16er-Reihe wurde jetzt bei der Zulassungsbehörde in China entdeckt und es geht wohl noch mehr.
Ob das auch Endnutzer ausreizen können, wird sich zeigen, aber die 45 Watt sollen bei allen vier neuen iPhones möglich sein. Theoretisch. Da müssen wir aber wohl die Reviews kommende Woche abwarten (oder den Marktstart am 20. September).
Apple iPhone 16: Für Akkutausch optimiert
Doch Apple hat nicht nur größere Akkus verbaut und die iPhone so optimiert, dass sie besser Wärme abgeben, beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus (nicht bei den Pro-Modellen) gibt man an, dass der „Batterietausch“ ab sofort leichter sein dürfte.
Als Nutzer selbst kann man den Akku nicht tauschen, aber es dürfte nur der Anfang bei Apple sein, denn ab 2027 ist dies eine Vorgabe in der EU. Spätestens dann dürfen Akkus nicht mehr verklebt sein und müssen sich leicht wechseln lassen.
@Oliver:
https://x.com/UniverseIce/status/1834138648088019021
Die maximale Ladeleistung dürfte bei 39W liegen. Das ist stimmig, das ist exakt die gleiche, die auch die neuen iPad Pro Modelle spendiert bekommen haben.
Eventuell ja ein Update wert.
Glaube ich nicht, Akku beim 15 Pro sollte auch besser sein als beim 14er, genauso sollte die Laufzeit beim 14er gegenüber der 13er Serie besser sein. Gemerkt habe ich aber nie was von 😁
Daher glaube ich nicht, dass da was dran ist, wie immer halt.
Aber ich lasse mich dennoch gerne überraschen. Im Januar kann ich wieder wechseln.
Es ist schon Wahnsinn, wie unterschiedlich sich die Entwicklung auf dem Erdball abspielt. In China werden Smartphones präsentiert, die mit 240 Watt geladen werden können und in den USA kommt das beliebtestes Smartphone mit der Neuheit 45 Watt.
In China werden Smartphones oft nach einem maximal zwei Jahren getauscht. Oft sogar früher, da ist das komplett egal wie schnell sie geladen werden und ob der Akku dann Matsch ist. Ein iPhone wird auch mal gut fünf Jahre und mehr benutzt.
Andererseits laden dafür iPhone User ihr Smartphone über Nacht und halten es lange auf 100 Prozent. Da ist schnelles Zwischenladen das kleinere Übel, als die komplette Nacht es am Netzteil zu haben. Apple hat das Rad mit den 45 Watt nicht neu erfunden, sondern baut auf vorhandene Technik auf oder habe ich etwas verpasst, dass nun da etwas neues von Apple ist, außer der gesteigerten Wattzahl? Sprich: es hätte ohne Probleme schon Jahre vorher implantiert werden können oder weshalb ist es dieses Jahr nun in Ordnung ? Es ist einfach eine künstliche Zurückhaltung von Features,um die neuen iPhones attraktiv zu machen.
Ein iPhone wird schon länger nicht mehr bei 100 Prozent gehalten, das erkennt auch seit einigen Jahren, wann man aufsteht und lädt erst kurz vorher voll.
Ich habe genau das Feature seid dem es es gibt vieleicht 3-4 mal in Action erlebt
Also wirklichen Alltagsnutzen hat das meiner Beobachtung nach in der jetzigen Form nicht. Ich nutze den harten Cut bei 80% den es seid IOS 15-16 gibt
Gibt Menschen die arbeiten Schicht. Was machen die ? Wie zum Beispiel weiß das iPhone, wann ein Polizist regelmäßig aufsteht, wenn es keine Regelmäßigkeit gibt ?
sich einen anständigen Beruf suchen?
Du hast den Unterschied doch selbst schon herausgearbeitet. Das eine ist das beliebteste Smartphone, das andere eine Tech-Demo in Bezug auf eine Spezifikationen. Für das iPhone sind 45 Watt eine Neuheit und genau so wird es auch von Apple dargestellt.
Quasi jedes Smartphone aus China lädt schneller als das aktuelle iPhone. Die 240 Watt sind keine Tech Demo mehr, sondern harte Realität in einem Produkt, welches frei verkäuflich ist. Die 300 Watt sind inzwischen die Tech Demo.