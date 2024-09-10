Die Apple Watch Ultra 3 kommt erst 2025
Apple hatte in diesem Jahr eine neue Farbe für die Apple Watch Ultra 2 parat, eine Apple Watch Ultra 3 gab es allerdings nicht. Das deutete sich schon kurz vorher an, aber Ming-Chi Kuo sagte genau das sogar schon im Oktober 2023 (!) voraus.
Die dunkle Version der Apple Watch Ultra 2 war übrigens auch kein Geheimnis, denn Apple reichte sie letztes Jahr bei der FCC ein. Vielleicht traf Apple aber kurz vorher die Entscheidung, dass 2024 keine 3er kommt und brachte sie doch nicht.
Dafür spricht auch, dass die Bänder der letzten Generation ebenfalls die Runde im Netz machten und bereits das dunkle Titan zeigten. Und 2025? Da wird es wieder eine Apple Watch Ultra 3 geben, so Ming-Chi Kuo. Und eine Apple Watch SE 3.
Ich bin weiter der Meinung, dass nicht jedes Modell jedes Jahr aktualisiert werden muss, was Apple vermutlich intern ebenfalls so sieht, wenn es da nicht den Druck der Börse gäbe. Und ich vermute, dass die neue Farbe vollkommen ausreicht.
