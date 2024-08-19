Smartphones

Apple iPhone 16 Pro: Das ist die neue Farbe für 2025

Apple hält an einem Schwarz, an einem Grau und an einem Weiß für das iPhone 16 Pro fest, auch wenn die bekannten Farben vielleicht etwas von denen des iPhone 15 Pro abweichen. Doch die vierte Farbe wird in diesem Jahr wieder getauscht.

Das Blau verschwindet, das haben wir jetzt schon sehr oft gehört, und die vierte Farbe wird in Richtung Gold gehen. Wobei man bisher gehört hat, dass es Roségold wird, was vielleicht nicht stimmt, denn aktuell macht „Desert Titan“ die Runde.

Es wäre also möglich, dass der Farbton keinen Pinkstich, sondern eher ein dunkles Gold spendiert bekommt. Dieses soll sehr dunkel und dezent sein, ähnlich wie beim iPhone 14 Pro und Lila. Die Farbe könnte Gold Titan oder Bronze Titan heißen.

Das könnte einige enttäuschen, die auf ein Roségold gehofft haben, aber ein Gold, vor allem ein dezentes Gold, war bei den Pro-Modellen in den letzten Jahren (vor Titan) durchaus üblich. Und da die Produktion mittlerweile angelaufen sein dürfte, würde ich diesen Leaks glauben und vermute, dass das die neue Farbe für 2025 ist.

