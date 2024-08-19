Firmware und OS

Apple iOS 17.6.2 kommt: Noch ein wichtiges Update steht bald an

Autor-Bild
Von
|
Apple Ios 17 Homescreen Header

Apple scheint mit iOS 17.6 ein paar gravierende Fehler übersehen oder eingebaut zu haben, denn nach iOS 17.6.1 steht bald iOS 17.6.2 an. Man hört jedenfalls, dass das Update in Planung ist und es wäre möglich, dass wir es diese Woche sehen.

Details kennen wir noch keine, aber es dürfte wichtig sein, wenn Apple etwa einen Monat vor iOS 18 nachbessert und nicht warten kann. Sobald wir mehr wissen und das Update auf iOS 17.6.2 verteilt wird, teilen wir euch das hier natürlich direkt mit.

Apple Ios 18 Dark Header

Mein Tipp der Woche: Apple iOS 18

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen…

18. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Kaufland erweitert Kundenkommunikation mit RCS
in Handel
Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“
in Fintech
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu
Neue Serien und Filme: Das sind die Disney+ Neuheiten im September 2025
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Prepaid-Kunden mit Weitersurfgarantie und 5G
in Tarife
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut weiter: Über 240.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Dhl Packstation Digital
Post & DHL: Neue Funktionen im Bereich „Meine Marken“
in Dienste
Amazon startet Temu-Abklatsch „Haul“ im Web
in Handel
Assassin’s Creed Mirage bekommt noch dieses Jahr ein DLC-Erweiterungspaket
in Gaming
S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Headerbild
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PlayStation-Version profitiert von neue Features
in Gaming
Elon Musk Usa Ki Bild
xAI: Elon Musk reicht Klage gegen Apple und OpenAI ein
in Social