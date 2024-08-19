Apple iOS 17.6.2 kommt: Noch ein wichtiges Update steht bald an

Apple scheint mit iOS 17.6 ein paar gravierende Fehler übersehen oder eingebaut zu haben, denn nach iOS 17.6.1 steht bald iOS 17.6.2 an. Man hört jedenfalls, dass das Update in Planung ist und es wäre möglich, dass wir es diese Woche sehen.

Details kennen wir noch keine, aber es dürfte wichtig sein, wenn Apple etwa einen Monat vor iOS 18 nachbessert und nicht warten kann. Sobald wir mehr wissen und das Update auf iOS 17.6.2 verteilt wird, teilen wir euch das hier natürlich direkt mit.