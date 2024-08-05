Apple plant für M4-Lineup noch eine „dramatische Änderung“

Das iPad Pro durfte bei Apple den Anfang mit dem neuen M4-Chip machen und laut Mark Gurman werden wir noch in diesem Jahr die ersten Macs mit dem Chip sehen. Die meisten Macs wurden in den letzten Jahren stark überarbeitet, daher sollte man laut Quelle nicht viel erwarten, der Fokus liegt eher auf Performance.

Doch mindestens ein neues Mac-Modell steht vor einer „dramatischen Änderung“, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Das MacBook Pro und Air würde ich ausschließen, der iMac hat auch noch ein aktuelles Design, der Mac Studio ist noch nicht so alt, da bleiben also eigentlich nur noch zwei Macs übrig.

Apple könnte entweder dem Mac Pro oder dem Mac Mini ein großes Upgrade mit einem neuen Design spendieren. Meine Vermutung wäre ein ganz neuer Mac Pro.

Der Mac Mini hat zwar einen höheren Marktanteil, aber er ist die günstige Basis, da muss man gar nicht so viel anpassen. Als „Vorzeige-Mac“ wäre es in der Ära der Apple M-Chips aber langsam mal Zeit, dass das Pro-Modell zeigt, was möglich ist.