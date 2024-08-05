Computer und Co.

Apple plant für M4-Lineup noch eine „dramatische Änderung“

Autor-Bild
Von
|
Apple Event September 2021 Header

Das iPad Pro durfte bei Apple den Anfang mit dem neuen M4-Chip machen und laut Mark Gurman werden wir noch in diesem Jahr die ersten Macs mit dem Chip sehen. Die meisten Macs wurden in den letzten Jahren stark überarbeitet, daher sollte man laut Quelle nicht viel erwarten, der Fokus liegt eher auf Performance.

Doch mindestens ein neues Mac-Modell steht vor einer „dramatischen Änderung“, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Das MacBook Pro und Air würde ich ausschließen, der iMac hat auch noch ein aktuelles Design, der Mac Studio ist noch nicht so alt, da bleiben also eigentlich nur noch zwei Macs übrig.

Apple könnte entweder dem Mac Pro oder dem Mac Mini ein großes Upgrade mit einem neuen Design spendieren. Meine Vermutung wäre ein ganz neuer Mac Pro.

Der Mac Mini hat zwar einen höheren Marktanteil, aber er ist die günstige Basis, da muss man gar nicht so viel anpassen. Als „Vorzeige-Mac“ wäre es in der Ära der Apple M-Chips aber langsam mal Zeit, dass das Pro-Modell zeigt, was möglich ist.

Apple Iphone Kleine Dynamic Island

Apple plant bessere Frontkamera im iPhone

Apple erhöht nicht oft die Megapixel bei den Kameras im iPhone, hat aber bei der Hauptkamera letztes Jahr angefangen und…

5. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Computer und Co. / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Fluch Karibik Johnny Depp
Fluch der Karibik 6: Johnny Depp als Überraschung für neuen Film
in News
ICE L erhält Zulassung für Einsatz in Deutschland
in Mobilität
Apple Tv Plus Logo Header
Abo rückt in den Hintergrund: Die neue Strategie von Apple TV+
in News
Hyundai Ioniq 2 kommt: Elektroauto soll neue Kunden zur Marke holen
in Mobilität
Ing Bank
ING Deutschland startet kostenloses Girokonto für Minderjährige
in Fintech
SEAT & CUPRA verschenken zehn Jahre CONNECT-Service
in Dienste
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis – 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Lidl
„Preisparität ohne Kompromisse“: Lidl setzt auf preisgünstige vegane Alternativen
in Handel
Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte
in Handel
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home