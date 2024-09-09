Apple iPhone 16 Pro vorgestellt

Apple hat heute das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max vorgestellt, die neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Innovation setzen sollen.

Eines der herausragenden Merkmale dieser Modelle ist der neue A18 Pro Chip, der nicht nur für außergewöhnliche Rechenleistung sorgen soll, sondern auch die Basis für die „Apple Intelligence“ bildet. Diese Technologie bringt generative Modelle („KI“) direkt auf das iPhone. Im Vergleich zum regulären iPhone 16 zeichnet sich das Pro-Modell vor allem durch die tiefere Integration dieser KI-Funktionen aus.

Ein weiteres Feature der Pro-Modelle ist die neue Kamera-Steuerung, die eine Interaktion mit dem Kamerasystem ermöglicht. In Kombination mit einem physischen Schalter und präzisen Sensoren sitzt sie wie beim iPhone 16 im seitlichen Gehäuserahmen. Mit einem leichten Druck auf den Schalter werden beispielsweise Fokus und Belichtung festgelegt.

Bei der Kamera bietet das iPhone 16 Pro ein neues 48-Megapixel-Fusion-Kamerasystem, das 4K-Aufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde in Dolby Vision ermöglicht. Dank des Quad-Pixel-Sensors und der Bildsignalverarbeitung können Nutzer detailreiche Fotos und Videos in höchster Auflösung aufnehmen, so Apple.

Auch das Ultraweitwinkelobjektiv und die 5x Telekamera sind in den beiden Pro-Modellen enthalten und unterscheiden sie von der regulären Version des iPhone 16. Diese Mikrofone sind obendrein in der Lage, Audio in Raumklang aufzunehmen, was insbesondere in Verbindung mit Geräten wie AirPods oder Apple Vision Pro ein immersives Hörerlebnis ermöglichen soll.

Mit größeren Displays von 6,3 Zoll (iPhone 16 Pro) und 6,9 Zoll (iPhone 16 Pro Max) und sehr dünnen Rändern ums Display hat Apple auch das Design leicht optimiert. Das iPhone 16 Pro Max bietet zudem laut Apple die beste Batterielaufzeit, die je in einem iPhone verbaut wurde.

Alle Spezifikationen findet ihr wie üblich bei Apple.

Kunden in Deutschland können das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max ab Freitag, den 13. September vorbestellen und die Verfügbarkeit beginnt am Freitag, den 20. September. Die Preise starten bei 1199 Euro.