Apple iPhone 16 vorgestellt

Apple hat das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus vorgestellt, die mit dem neuen System „Apple Intelligence“ ausgestattet sind.

Mit der neuen Kamerafunktion „Camera Control“ (eine kleine Touchfläche an der Seite, die auch als Button genutzt werden kann) können visuelle Informationen erfasst und Fotos oder Videos aufgenommen werden. Es ist quasi ein extra „Kameraknopf“, mit dem man auch Zoomen bzw. verschiedene Features steuern kann.

Die 48-Megapixel-Kamera bietet eine 2x-Teleobjektiv-Option, während eine Ultraweitwinkelkamera die Makrofotografie unterstützt. Dank der A18-Chips sollen die neuen iPhones leistungsstärker und energieeffizienter sein, was längere Batterielaufzeiten und verbesserte mobile Spiele ermöglichen soll.

Apple iPhone 16 und iPhone 16 Plus sind in fünf Farben, darunter Ultramarinblau und Teal, und in den Displaygrößen 6,1 Zoll und 6,7 Zoll erhältlich. Apple setzt auf ein Display mit einem Keramikschutz, der 50 % widerstandsfähiger sein soll als bei den Vorgängerversionen. Zudem sind die Geräte wasser- und staubdicht.

Eine weitere Neuheit ist der „Action Button“, der es dem Nutzer ermöglicht, Funktionen wie Kamera oder Taschenlampe mit nur einem Knopfdruck zu aktivieren. Der Button kann auch in Apps verwendet werden, um bestimmte Aktionen auszuführen. Die iPhone-Modelle unterstützen auch Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen wie SOS-Notrufe über Satellit.

Alle Spezifikationen findet ihr wie üblich bei Apple.

Kunden in Deutschland können das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus ab Freitag, den 13. September vorbestellen und die Verfügbarkeit beginnt am Freitag, den 20. September. Die Preise starten bei 949 Euro.

Für mich persönlich wirkt das iPhone 16 wie ein rundes Gesamtpaket, dessen Design mich gerade durch die Kameras etwas an das iPhone X erinnert. Bis auf das 60-Hz-Display hab ich auch kaum etwas auszusetzen. Ich spiele sogar ernsthaft mit dem Gedanken, in diesem Jahr vom iPhone 14 Pro auf das iPhone 16 ohne Pro zu wechseln und dann bei dieser Serie zu bleiben.

