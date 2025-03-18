Apple iPhone 17: Großes Upgrade auf der Frontseite geplant
Apple verbaut seit Jahren eine Kamera mit 12 Megapixel auf der Frontseite und der Fokus lag eher auf der Rückseite, da hat sich viel getan und bei den Pro-Modellen werden in diesem Jahr sogar alle drei Sensoren mit 48 Megapixel ausgestattet sein.
Doch auf der Frontseite tut sich auch mal wieder was, so der bekannte Analyst und Insider „Jeff Pu“, denn der Schritt zu 24 Megapixel steht an. Laut Quelle sollen alle vier Modelle (iPhone 17, iPhone 17 Air und iPhone 17 Pro (Max)) versorgt werden.
Megapixel alleine sagen in der heutigen Zeit nicht mehr viel aus, es fehlen uns in diesem Fall noch die Details zum Sensor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Frontkamera im Apple iPhone endlich mal wieder einen größeren Schritt nach vorne machen und sichtbar bessere Bilder und Videos liefern wird. Und es gibt mehr.
Die Quelle behauptet auch, dass die Pro-Modelle in diesem Jahr erstmals 12 GB RAM erhalten und es wieder zwei Chips geben wird, einen A19 und einen A19 Pro.
Die frontkamera hat wirklich 12 Megapixel?
Wozu braucht man soviel? Früher hieß es, 3 MP wären völlig ausreichend für gute Bilder und das galt für Digitalkameras. In 10 Jahren hat die Frontkamera wohl 25 Megapixel.
Ich kann mir fast vorstellen, dass Apple jetzt hardwaretechnisch zulegen muss, nachdem Apple Intelligence aktuell ein Flop ist. Vielleicht sehen wir tatsächlich mal wieder einen größeren Sprung generell.
Ich denke auch, daher gibt es auch in frisches Design für die Pro-Modelle, das Air, welches sich voll auf Design fokussiert, und iOS 19 wird neu aussehen. 2025 wird das Jahr der neuen Optik und dann schauen wir mal, ob Apple das alles bis 2026 in den Griff bekommt.