Apple iPhone 17 Pro Max: Das Top-Modell wird immer wichtiger

Apple verkauft mehr Einheiten der teuren Pro-Modelle als normale iPhones und der Anteil des Apple iPhone Pro Max kommt derzeit auf ca. 40 Prozent bei Apple. Es ist das größte und auch teuerste iPhone im Lineup und hat die beste Gewinnmarge.

Daher hat es Apple in den letzten Jahren immer mal wieder bevorzugt, wie letztes Jahr mit der Tetraprisma-Kamera im iPhone 15 Pro Max, die erst jetzt in das iPhone 16 Pro wandert. Für das iPhone 17 Pro Max hat Apple auch größere Pläne für 2025.

Apple iPhone 17 Pro Max mit 12 GB RAM

Wir haben diese Woche gehört, dass der Schritt zu 12 GB RAM im iPhone nächstes Jahr ansteht, aber laut Ming-Chi Kuo nur beim Top-Modell. Das iPhone SE 4, das iPhone 17, das iPhone 17 „Air“ und iPhone 16 Pro bekommen weiterhin 8 GB RAM.

Das könnte dazu führen, dass das Pro Max exklusive Funktionen für die Apple Intelligence bekommt, die mit weniger RAM nicht möglich sind. Und es soll auch ein neues und besseres Kühlsystem als alle anderen iPhones ab 2025 bekommen.

Apple hebt das iPhone Pro Max also nicht nur durch die Displaygröße, sondern über Funktionen vom iPhone Pro ab und forciert so noch mehr Verkäufe des iPhones mit der besten Gewinnmarge. Bisher lag der Fokus aber auf der Hardware, mit dem Schritt zu mehr RAM könnten erstmals exklusive Software-Funktionen kommen.

Es stand mal eine Weile ein iPhone Ultra im Raum, was sich allerdings nicht mehr andeutet. Vermutlich hat Apple die Strategie geändert, weil das iPhone Pro Max so gut läuft. Als Nutzer des kleinen Pro schade, aber ich kann Apple da verstehen.