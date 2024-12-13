Smartphones

Apple iPhone 17 Pro: Sehen wir ein neues Design?

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Apple Iphone 17 Pro Mockup

Vor ein paar Wochen machte eine Meldung die Runde, dass Apple das Design des iPhone 17 Pro stärker als erwartet überarbeiten und auf Aluminium setzen wird. Und es gibt Mockups, die in den letzten Wochen eine neue Kameraanordnung zeigten.

Es wäre laut Digital Chat Station, einer bekannten Weibo-Quelle aus China, auch nicht ausgeschlossen, dass wir ein Design wie auf dem Beitragsbild sehen. Ja, das erinnert stark an die Kamera-Designsprache, die wir von Google (Pixel) kennen.

Apple Iphone 17 Pro Rahmen Leak

Ich bin und bleibe skeptisch, auch wenn sich die Hinweise häufen und es mal Zeit für eine neue Kameraanordnung beim Apple iPhone wäre, aber diese kennen wir eben von Google und beim Design „kopiert“ Apple eigentlich nur ungern Dinge.

Doch spätestens ab Januar gibt es oft zuverlässige Gerüchte rund um das neue Apple iPhone, da die Partner mit der Produktion der Bauteile beginnen. Es könnte nächsten September aber mal wieder etwas spannender beim Design werden.

Apple Tv Remote Header

Neuer Apple TV und HomePod mini kommen 2025

Apple plant nicht nur ein eigenes 5G-Modem, man plant auch eigene Chips für Bluetooth und WLAN. Das war bereits bekannt…

12. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Markus Herbert Meyer ☀️
    sagt am

    Leute, das ist bis dato erst Mal nur ein Gerücht und solche Gerüchte wenn wenig News unterwegs sind werden gerne gestreut.

    Antworten
  2. Alex 🪴
    sagt am

    Ich fände einen solchen Schritt durchaus begrüßenswert da es das „kippeln“ auf dem Tisch drastisch reduzieren oder gar beseitigen würde.

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Apple kann auch nur kopieren oder? Bekommen selbst nicht gebacken.

    Antworten
  4. max 🔱
    sagt am

    Das Design sieht ja abgrundtief hässlich aus

    Antworten
  5. Peter ☀️
    sagt am

    Und ich sehe schon die Reaktionen kommen.
    Neues innovatives Design. Exceptional, Beautiful, Unique :D

    Antworten
  6. puk 🌟
    sagt am

    und ich dachte es wäre das Pixel10 mit hochgerutschtem Kamerabuckel

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone 17 Pro: Sehen wir ein neues Design?
Weitere Neuigkeiten
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
in Gaming
Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer
in News
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an
in Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
in Firmware und OS
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
in Mobilität