Apple iPhone 17 Pro: Sehen wir ein neues Design?

Vor ein paar Wochen machte eine Meldung die Runde, dass Apple das Design des iPhone 17 Pro stärker als erwartet überarbeiten und auf Aluminium setzen wird. Und es gibt Mockups, die in den letzten Wochen eine neue Kameraanordnung zeigten.

Es wäre laut Digital Chat Station, einer bekannten Weibo-Quelle aus China, auch nicht ausgeschlossen, dass wir ein Design wie auf dem Beitragsbild sehen. Ja, das erinnert stark an die Kamera-Designsprache, die wir von Google (Pixel) kennen.

Ich bin und bleibe skeptisch, auch wenn sich die Hinweise häufen und es mal Zeit für eine neue Kameraanordnung beim Apple iPhone wäre, aber diese kennen wir eben von Google und beim Design „kopiert“ Apple eigentlich nur ungern Dinge.

Doch spätestens ab Januar gibt es oft zuverlässige Gerüchte rund um das neue Apple iPhone, da die Partner mit der Produktion der Bauteile beginnen. Es könnte nächsten September aber mal wieder etwas spannender beim Design werden.