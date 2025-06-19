Smartphones

Apple iPhone 18 Pro: Eine Änderung und eine Konstante beim Display

Autor-Bild
Von
|

Apple setzt seit dem iPhone 16 Pro (Max) auf 6,3 bzw. 6,9 Zoll bei den Displays und wird das auch beim iPhone 17 Pro (Max) nutzen. Laut Digital Chat Station (bekannte Quelle aus China) wird das iPhone 18 Pro (Max) die gleichen Displays haben.

Doch es gibt auch eine Änderung im kommenden Jahr, denn die Quelle schließt sich anderen Aussagen an und behauptet, dass Face ID unter das Display wandert. Es gibt dann keine „Insel“ mehr, die neuen Pro-Modelle haben nur noch ein Loch.

Eine kleinere Dynamic Island, wie sie mal im Raum stand, überspringt Apple also, und 2027 wandert auch schon die Frontkamera unter das Display. Da wird es aber wohl ein neues Jubiläums-iPhone geben, der Rest kommt mit einem Loch aus.

