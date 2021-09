Apple will das iPhone wohl 2024 falten

Faltbare Smartphones sind im Trend, auch wenn dieser noch recht klein ist und von Samsung angetrieben wird. Doch die Konkurrenz folgt so langsam und es wäre gut möglich, dass 2022 und 2023 wichtige Jahre für diese Kategorie werden.

Apple folgt, allerdings erst später

Apple ist dieses Mal kein Hersteller, der vorne mit dabei ist und das wie bei den Tablets oder Smartwatches direkt erobern möchte. Aber man soll an einem iPhone arbeiten, welches sich falten lässt – es wird aber vermutlich noch lange dauern.

-->

Der sehr zuverlässige Ming-Chi Kuo hat sich gestern mit ein paar Prognosen für die kommenden Jahre zu Wort gemeldet und dort auch verlauten lassen, dass er erst 2024 mit einem „iPhone Fold“ rechnet. Apple lässt sich wohl drei Jahre Zeit.

Bisher ging Kuo noch von 2023 aus, was auch zur Aussage von Mark Gurman passt. Dieser hat erst im Sommer einen Zeitraum von 2 bis 3 Jahren in den Raum geworfen. Das Projekt befindet sich also noch ganz am Anfang bei Apple.

Apple reagiert bei diesem Trend eher verhalten und schaut sich noch in Ruhe an, was Samsung und Co. da gerade machen. Aber ich finde es interessant, dass man in dieser Kategorie auch Potenzial sieht und diese nicht komplett ignoriert.

Neues Google Pixel am 19. Oktober immer wahrscheinlicher Google selbst wirbt bereits fleißig mit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro, man hat sogar zahlreiche Werbetafeln gebucht und zeigt TV-Werbung. Doch es fehlen noch viele Details und wir warten weiterhin auf die finale Ankündigung der neuen Reihe. Google…21. September 2021 JETZT LESEN →

-->