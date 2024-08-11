Apple iPhone bekommt einen Kamera-Knopf

Smartphones

Wir haben schon häufiger gehört, dass Apple nach dem Action Button (der dieses Jahr übrigens auch ins normale iPhone wandert, also ins iPhone 16) einen weiteren Knopf plant, der sich auf der rechten Gehäuseseite befindet.

Es war von einem Knopf für die Kamera die Rede und Mark Gurman schreibt in seinem Newsletter, dass es auch ein normaler Kamera-Knopf wird. Man drückt also leicht zum Fokussieren und fester, um ein Fotos/Video zu machen.

Es wird eine neue Kamerasteuerung auf der rechten Seite des Telefons geben (zumindest bei den neuen Pros). Sie funktioniert wie eine Taste an einer DSLR-Kamera und ermöglicht es Ihnen, den Autofokus durch leichtes Drücken auszulösen. Ein festerer Druck löst das Bild aus. Sie können auch über die Taste streichen, um bei der Aufnahme von Fotos und Videos zu vergrößern oder zu verkleinern.

Apple könnte diese Neuerung dem iPhone 16 Pro (welches laut Quelle auf 6,3 und 6,9 Zoll anwächst) vorbehalten, aber das kennt man bei Apple, falls es so ist, dann sehen wir es eben nächstes Jahr im normalen Apple iPhone 17.

Den Schritt zu einem Kamera-Knopf finde ich recht spannend, denn Marken wie Sony nutzen das seit Jahren und ich mag das. Mal schauen, ob dann nach Apple auch Samsung nächstes Jahr so einen Kamera-Knopf verbauen wird.

Apple Ipad Pro M4 2024 Back

Das Apple iPad dominiert die ganze Tablet-Branche

Der Tablet-Markt wächst laut aktuellen Zahlen von IDC wieder und wir sind auf einem „soliden“ Level angekommen, welches die Pandemie…

11. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Hatte Nokia auch mal, leicht drücken zum fokussieren und tiefer zum auslösen. Haben zwar alle geschrien als der Knopf überall verschwunden ist, aber wirklich vermisst hat ihm am Ende doch niemand, war schnell vergessen. Uralter Schinken, als nächstes kommt eine ausziehbare Antenne für Magic Empfang. ;)
    Ich finds unnötig, da weder ergonomisch noch wirklich praktikabel.

  2. Stefan 🌀
    sagt am

    Dein letzter Satz war genau das, was ich mir dachte. So ein Button darf seeeeeehr gerne in die Premium-Modelle der S- und Z-Reihe wandern, dann lohnt sich ein Umstieg vom Fold4 mal so richtig. 😍

  3. Max Mustermann 🍀
    sagt am

    „Apple könnte diese Neuerung dem iPhone 16 Pro (welches laut Quelle auf 6,3 und 6,9 Zoll anwächst) vorenthalten, aber das kennt man bei Apple, falls es so ist, dann sehen wir es eben nächstes Jahr im normalen Apple iPhone 17.“
    Welchem Gerät soll die Neuerung jetzt vorenthalten sein und welchem vorbehalten?

    1. Benno 👋
      sagt am zu Max Mustermann ⇡

      Na meine Güte, es sollte „vorbehalten“ heißen statt „vorenthalten“. Ich nehme an, dir passiert nie ein Fehler?

  4. Warpig 🏅
    sagt am

    Wird dann als große Neuheit angepriesen.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Warpig ⇡

      Als was sonst, soll sich Apple hinstellen und sagen „Hey, die Idee von Sony, die fanden wir gut, ist älter, aber machen wir auch“? 😅

