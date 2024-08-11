Apple iPhone bekommt einen Kamera-Knopf

Wir haben schon häufiger gehört, dass Apple nach dem Action Button (der dieses Jahr übrigens auch ins normale iPhone wandert, also ins iPhone 16) einen weiteren Knopf plant, der sich auf der rechten Gehäuseseite befindet.

Es war von einem Knopf für die Kamera die Rede und Mark Gurman schreibt in seinem Newsletter, dass es auch ein normaler Kamera-Knopf wird. Man drückt also leicht zum Fokussieren und fester, um ein Fotos/Video zu machen.

Es wird eine neue Kamerasteuerung auf der rechten Seite des Telefons geben (zumindest bei den neuen Pros). Sie funktioniert wie eine Taste an einer DSLR-Kamera und ermöglicht es Ihnen, den Autofokus durch leichtes Drücken auszulösen. Ein festerer Druck löst das Bild aus. Sie können auch über die Taste streichen, um bei der Aufnahme von Fotos und Videos zu vergrößern oder zu verkleinern.

Apple könnte diese Neuerung dem iPhone 16 Pro (welches laut Quelle auf 6,3 und 6,9 Zoll anwächst) vorbehalten, aber das kennt man bei Apple, falls es so ist, dann sehen wir es eben nächstes Jahr im normalen Apple iPhone 17.

Den Schritt zu einem Kamera-Knopf finde ich recht spannend, denn Marken wie Sony nutzen das seit Jahren und ich mag das. Mal schauen, ob dann nach Apple auch Samsung nächstes Jahr so einen Kamera-Knopf verbauen wird.