Apple iPhone bald mit 200 Megapixel? Neuer Sony-Sensor kommt

Apple setzt bekanntlich auf Sony bei den Sensoren für die Kamera und wechselte vor einer Weile zu 48 Megapixel. Megapixel alleine sagen in der heutigen Zeit nicht mehr viel aus, aber dank Pixel-Binning können mehr Megapixel ein Vorteil sein.

In diesem Jahr wird es beim iPhone 17 Pro (Max) noch kein Upgrade geben, da steht die Zoom-Kamera im Fokus, die als letzte der drei Kameras den Schritt zu 48 Megapixel geht. Doch wie sieht es 2026 aus? Kommt eine neue Hauptkamera?

Neuer Sony-Sensor mit 200 Megapixel

Eine bekannte Quelle aus China behauptet, dass Sony einen neuen und großen Sensor für Flaggschiffe entwickelt, der 200 Megapixel besitzt. Damit will man vor allem gegen Samsung antreten, die seit einer Weile sehr erfolgreich damit sind.

Der Sensor von Sony soll größer und besser sein und wird angeblich schon Ende des Jahres in ersten Flaggschiffen auftauchen, zunächst aber in der Android-Welt.

Apple wartete bisher eigentlich immer recht lange, bis man die Megapixel bei der Kamera im iPhone hochschraubte und in diesem Jahr deutet sich dieser Schritt bei Apple noch nicht an. Doch ein neuer Flaggschiff-Sensor von Sony würde immerhin bedeuten, dass sowas theoretisch eine Option für 2026, 2027 oder 2028 wäre.

