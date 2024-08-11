Das Apple iPad dominiert die ganze Tablet-Branche

Der Tablet-Markt wächst laut aktuellen Zahlen von IDC wieder und wir sind auf einem „soliden“ Level angekommen, welches die Pandemie (höhere Nachfrage nach Tablets) kurz durchmischte. Das Apple iPad dominiert die Branche weiterhin.

Dank des neuen iPad Pro und iPad Air konnte Apple mit 12,3 Millionen Einheiten auch wieder sehr stark wachsen, was wir schon in den Geschäftszahlen gesehen haben. Samsung kommt mit 6,9 Millionen Tablets auf dem zweiten Platz und dann folgen Lenovo, Huawei und Xiaomi, die aber nur bei etwa 2 Millionen Einheiten liegen.

Man müsste also schon die Tablets von Platz 2-5 zusammenrechnen, um Apple und das iPad zu schlagen. Was mich bis heute wundert, denn Apple ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass man eine Kategorie so dominiert, der Fokus liegt eher auf der Gewinnmarge. Doch das Apple iPad ist für die Kunden bis heute das beste Tablet.

Die Zahlen für das zweite Quartal weichen natürlich von der Realität ab, denn IDC rechnet das nur hoch, die Marken selbst nennen leider keine Verkaufszahlen ihrer Produkte. Doch sie bieten einen guten Einblick in die Entwicklung der Tablets.