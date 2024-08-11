Tablets

Das Apple iPad dominiert die ganze Tablet-Branche

Apple Ipad Pro M4 2024 Back

Der Tablet-Markt wächst laut aktuellen Zahlen von IDC wieder und wir sind auf einem „soliden“ Level angekommen, welches die Pandemie (höhere Nachfrage nach Tablets) kurz durchmischte. Das Apple iPad dominiert die Branche weiterhin.

Dank des neuen iPad Pro und iPad Air konnte Apple mit 12,3 Millionen Einheiten auch wieder sehr stark wachsen, was wir schon in den Geschäftszahlen gesehen haben. Samsung kommt mit 6,9 Millionen Tablets auf dem zweiten Platz und dann folgen Lenovo, Huawei und Xiaomi, die aber nur bei etwa 2 Millionen Einheiten liegen.

Tablets Q2 2024

Man müsste also schon die Tablets von Platz 2-5 zusammenrechnen, um Apple und das iPad zu schlagen. Was mich bis heute wundert, denn Apple ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass man eine Kategorie so dominiert, der Fokus liegt eher auf der Gewinnmarge. Doch das Apple iPad ist für die Kunden bis heute das beste Tablet.

Die Zahlen für das zweite Quartal weichen natürlich von der Realität ab, denn IDC rechnet das nur hoch, die Marken selbst nennen leider keine Verkaufszahlen ihrer Produkte. Doch sie bieten einen guten Einblick in die Entwicklung der Tablets.

Apple Event September 2021 Header

Apple plant für M4-Lineup noch eine „dramatische Änderung“

Das iPad Pro durfte bei Apple den Anfang mit dem neuen M4-Chip machen und laut Mark Gurman werden wir noch…

5. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. Hans 🍀
    sagt am

    liegt doch auch daran, weil das ipad im Bildungswesen und Behörden genutzt wird. Und hat nicht gerade die deutsche Regierung eine Bestellung über 300.000 iPhones und ipads in Auftrag gegeben?

  2. hugo 🌀
    sagt am

    Apple dominiert, weil viele nicht über den Tellerrand schauen. Das iPad ist gut, dass möchte nicht bestreiten, aber Preis und Leistung gehen weit auseinander. Der jetzige M4 im iPad ist zwar nice to have, aber durch iPad os quasi nutzlos. Der neue Prozessor bringt keine nennenswerte Vorteile in der Praxis. Da finde ich ein Xiaomi mi Pad 6s pro oder ein aktuelles Tablet von Samsung die bessere Wahl.

