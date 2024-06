Apple iPhone: Der nächste Store für iOS startet diese Woche

Es hat nach dem Release von iOS 17.4 eine Weile gedauert, doch so langsam aber sicher kommen die Alternativen für den App Store von Apple. Mit Aptoide steht in dieser Woche der nächste Store an, ab dem 6. Juni kann man hier durchstarten.

Der Fokus der Betreiber liegt auf einem „Gaming Store“, man bezeichnet sich selbst als erste Alternative für das Apple iPhone in diesem Bereich. Wer daran interessiert ist, der kann sich auf dieser Webseite anmelden und den Countdown live verfolgen.

Aptoide werden einige von euch sicher kennen, das ist durchaus eine Größe bei den alternativen Stores, bei Android Automotive liefert man zum Beispiel die Basis für einige Marken wie BMW oder Mercedes. Die Betreiber kennen sich damit aus.

Der neue Store wird natürlich nur in der EU verfügbar sein, da Apple diese Option nur in der EU anbietet. Eine Auswahl der Spiele ist noch nicht bekannt, aber wenn ich mir das Sortiment von Aptoide so anschaue, dann fehlen (für mich) Highlights.

