Apple iPhone: Spotify Connect verliert eine wichtige Funktion

Falls ihr, wie ich, gerne Spotify Connect auf eurem Apple iPhone nutzt, dann gibt es eine schlechte Nachricht, denn ab Montag (3. September) wird eine Funktion bei Spotify gestrichen. Die Lautstärketasten steuern dann nicht mehr die Lautstärke.

Falls ihr die Lautstärke eurer Musik ändern wollt, dann müsst ihr in die App gehen und einen neuen Slider nutzen. Falls ihr die Tasten außerhalb der App drückt, dann gibt es eine Push-Nachricht der Spotify-App, die euch genau diese Option zeigt:

Warum wird diese Funktion gestrichen? Sie funktionierte nicht mehr so gut, was mir auch schon aufgefallen ist, laut Spotify liegt das an Apple. Der API-Zugriff wurde für Drittanbieter (Sonos ist auch mit dabei) eingeschränkt, was Spotify kritisiert.

Es gäbe wohl eine Möglichkeit, wie das weiterhin geht, aber dazu müsste ein Dienst nativ in den Apple HomePod integriert werden, was Spotify nicht anbietet. Da kann man die Musik nur via AirPlay streamen. Apple selbst wollte sich nicht dazu äußern.

Bleibt das so? Schwer zu sagen, denn laut Spotify arbeitet man „mit Apple an einer Lösung“. Doch Spotify und Apple sind nicht dafür bekannt, dass sie gerne und gut zusammenarbeiten. Als Connect-Nutzer hoffe ich aber, dass man das bald löst.

  1. Dapo 🪴
    sagt am

    Bei mir ist das leider schon seit mind. vier Wochen so. Richtig nervig, jedes mal erst die App öffnen zu müssen, um die Lautstärke meines Wohnzimmerlautsprechers zu steuern.

