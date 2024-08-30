Audio

Sonos-App: Die vielen Probleme im Überblick

Wer hätte gedacht, dass eine neue App so ein großes Problem für Sonos wird und den Ruf der Marke zunehmend schädigt. Eigentlich war man positiv gestimmt, als die neue Sonos-App im Frühjahr kam, doch das entwickelte sich zum Desaster.

Es fehlten Funktionen, die neue Oberfläche kam nicht gut an und es gab zu viele Bugs in der neuen App. Im Sommer gab es daher mehrere Statements und auch Versprechen, dass sich bald alles bessert und eine Roadmap wurde auch geteilt.

Die aktuelle Sonos-App

Seit dem verteilt Sonos fleißig App-Updates, aber es liegt noch ein weiter Weg vor einer guten und finalen App, das zeigt das öffentliche Trello Board von Sonos. Hier könnt ihr euch die Baustelle der Sonos-App anschauen und was noch zu tun ist.

Da liegt noch viel Arbeit vor Sonos und das Risiko, dass das Vertrauen der Nutzer mit der Zeit sinkt. Man dachte daher sogar über ein Comeback der alten App nach, aber dies sei laut Sonos nicht möglich. In ein paar Wochen sollen noch zwei neue Produkte von Sonos kommen, bis dahin sollte die App dann halbwegs fertig sein.

  1. Rogh 🌀
    sagt am

    Der größte Blödsinn ist die Einführung der Steuerung über die Cloud auf Kosten der lokalen Funktionen. Es sind Lautsprecher, die zu Hause fest aufgestellt sind und wunderbar funktioniert haben. Da muss nichts über die Server von Sonos gehen. Leider typische Enshittification von Produkten durch Konzerne, denen die Ideen ausgehen.

    1. Julian 🍀
      sagt am zu Rogh ⇡

      Wieso, es sind doch offensichtlich Ideen da? /Ironie aus

      Nur, dass die ganz sicher nichts mit den Interessen der Kunden zu tun haben. Die (völlig unnötige) Verlagerung in die Cloud ist ja doch ein starker Hinweis, wohin die Reise gehen wird… Abos, Premium Dienste und -Funktionen etc. weiter ausbauen und pushen. Die steigenden Kosten für die Serverinfrastruktur wird sich Sonos ja ganz sicher nicht als Hobby antun…

      Sobald allerdings irgendwelche wichtigen Funktionen kostenpflichtig werden, ist Sonos mich als Kunden endgültig los. Bei den Hardware-Preisen völlig inakzeptabel…

