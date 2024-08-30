Sonos-App: Die vielen Probleme im Überblick

Wer hätte gedacht, dass eine neue App so ein großes Problem für Sonos wird und den Ruf der Marke zunehmend schädigt. Eigentlich war man positiv gestimmt, als die neue Sonos-App im Frühjahr kam, doch das entwickelte sich zum Desaster.

Es fehlten Funktionen, die neue Oberfläche kam nicht gut an und es gab zu viele Bugs in der neuen App. Im Sommer gab es daher mehrere Statements und auch Versprechen, dass sich bald alles bessert und eine Roadmap wurde auch geteilt.

Seit dem verteilt Sonos fleißig App-Updates, aber es liegt noch ein weiter Weg vor einer guten und finalen App, das zeigt das öffentliche Trello Board von Sonos. Hier könnt ihr euch die Baustelle der Sonos-App anschauen und was noch zu tun ist.

Da liegt noch viel Arbeit vor Sonos und das Risiko, dass das Vertrauen der Nutzer mit der Zeit sinkt. Man dachte daher sogar über ein Comeback der alten App nach, aber dies sei laut Sonos nicht möglich. In ein paar Wochen sollen noch zwei neue Produkte von Sonos kommen, bis dahin sollte die App dann halbwegs fertig sein.