Apple lässt euch (fast) alle iOS-Apps deinstallieren

Apple wird mit iOS 18 weitere Dinge anpassen, um keine Strafzahlung im Rahmen des Digital Markets Act in der EU zu bekommen. So wird es einen neuen Bereich für Standards-Apps geben, da kann man dann nicht nur Dinge wie den Browser für iOS festlegen, es kommen auch neue Dinge wie Navigation, Passwörter und mehr dazu.

In Zukunft wird man auch weitere Apps bei iOS komplett deinstallieren können, wie den App Store, Safari, Nachrichten, die Kamera oder die Fotos-App. Damit hat man also ein iPhone mit einer Telefon-App und einer App für die Einstellungen in iOS.

Apple betont immer wieder, dass diese Anpassungen nach Gesprächen mit der EU passieren und auch nur für die EU gedacht sind, damit bekommen wir so langsam aber sicher ein iOS für die EU und eines für den globalen Markt. Und daher hat man auch schon reagiert und das Team des Apple App Stores in zwei Teams geteilt.

Apple iOS 18 und macOS 15 für „Mitte September“ geplant

Apple soll die Entwicklung von iOS 18 abgeschlossen haben und sich bereits voll auf iOS 18.1 und die exklusiven Funktionen…

23. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. BenBoogie 🌟
    sagt am

    Naja, viele User bleiben halt bei Android aufgrund diverser solcher Einschränkungen. Kann mir gut vorstellen das mehr Offenheit (weniger App Zwang, wählbarer Zahlungsdienstleister über NFC… ) auch einige Kunden zu OS spülen könnte.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    mh okay dann werd ich mir jz 2 mal überlgen ob ich mir noch ein iPhone hole als nächstes Gerät. das Foldable war eig fest eingeplant und deswegen nutze ich mein Galaxy Fold 2 auch noch. aber wenn ich mehr die Möglichkeit bekomme das Iphone mit Viren vollzustopfen dann kann ich auch direkt bei Android bleiben. sich noch mein iPhone eben wegen den ganzen Restriktionen.

    Antworten
    1. Kurt 🔅
      sagt am zu Kurt ⇡

      *ich nutze mein iPhone

      Antworten
    2. Thomas Höllriegl 🏅
      sagt am zu Kurt ⇡

      Was für ein. Unsinn.

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Thomas Höllriegl ⇡

        ach ja? warum sonst kauft sich denn sonst ein iPhone wenn nicht wegen der Abgeschottenheit? umso mehr sich das System öffnet umso anfälliger wird es für Komplikationen etc.

        Antworten
        1. max 🔱
          sagt am zu Kurt ⇡

          Die Leute kaufen sich ein iPhone wegen der Bedienbarkeit und weil es einfach läuft. Und wegen deiner Viren wird da nichts passieren.

          Antworten
    3. hugo 🌀
      sagt am zu Kurt ⇡

      Komme nicht auf Idee Sex im Leben zu haben, du könntest Geschlechtskrankheiten kriegen ….

      Antworten
  3. max 🔱
    sagt am

    Also Respekt! Dass man so viel Apps deinstallieren kann hätte ich nie von Apple erwartet. Die hätten auch sicherlich lieber die Strafe aufgenommen.

    Antworten
  4. Roberto 🌀
    sagt am

    Man kann die EU oft kritisieren, aber alleine für USB-C bei den iPhones sollte die EU-Kommission für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden.

    Antworten
    1. Ben 🪴
      sagt am zu Roberto ⇡

      Uffjeden. Nur Schade dass man apple schon zu solchen „Fortschritten“ „nötigen“ auf EU Basis muss.

      Antworten
    2. Jo ☀️
      sagt am zu Roberto ⇡

      +1

      Antworten
    3. faceofingo 🌀
      sagt am zu Roberto ⇡

      Schwachsinn! Was hat es gebracht?
      Smartphones werden ohne Netzteil verkauft, aber mit Kabel!

      Antworten
      1. Rainbird-1 🏆
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Genau! Und das Laden mit Drittherstellerladegeräten kann zum Garantieverlust führen. Man muss nur wissen wie man optimiert, sodass es eine versteckte Erhöhung des Preises darstellt!

        Antworten
        1. hugo 🌀
          sagt am zu Rainbird-1 ⇡

          Nein das laden mit Drittherstellern führt nicht zum Garantieverlust… Hör auf solch einen Quatsch zu verbreiten.

          Antworten

