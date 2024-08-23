Apple lässt euch (fast) alle iOS-Apps deinstallieren

Apple wird mit iOS 18 weitere Dinge anpassen, um keine Strafzahlung im Rahmen des Digital Markets Act in der EU zu bekommen. So wird es einen neuen Bereich für Standards-Apps geben, da kann man dann nicht nur Dinge wie den Browser für iOS festlegen, es kommen auch neue Dinge wie Navigation, Passwörter und mehr dazu.

In Zukunft wird man auch weitere Apps bei iOS komplett deinstallieren können, wie den App Store, Safari, Nachrichten, die Kamera oder die Fotos-App. Damit hat man also ein iPhone mit einer Telefon-App und einer App für die Einstellungen in iOS.

Apple betont immer wieder, dass diese Anpassungen nach Gesprächen mit der EU passieren und auch nur für die EU gedacht sind, damit bekommen wir so langsam aber sicher ein iOS für die EU und eines für den globalen Markt. Und daher hat man auch schon reagiert und das Team des Apple App Stores in zwei Teams geteilt.