Computer und Co.

Apple M4: Neues Mac-Lineup könnte ein altes Problem angehen

Autor-Bild
Von
|
Apple Macbook Pro 2021 Header

Apple ist beim RAM gerne mal etwas geiziger, was hin und wieder zu Problemen bei den Produkten führt, siehe iPhone 15. Da gibt es keine Apple Intelligence, weil man nur 6 GB RAM verbaut hat. Doch auch Macs mit 8 GB RAM sind sehr grenzwertig.

Ja, macOS und iOS gehen effizienter mit der Hardware um, aber bei den Macs wird schon lange gefordert, dass man die 8 GB streicht und 16 GB zur Basis macht. Das könnte mit dem neuen Mac-Lineup passieren, welches Apple aktuell schon testet.

Laut Mark Gurman testet Apple derzeit vier neue Macs, die alle mit einem Apple M4 und mindestens 16 GB RAM ausgestattet sind. Diese neue Macs dürften im Herbst auf den Markt kommen, vermutlich werden die neuen Macs im Oktober vorgestellt.

Apple Event September 2021 Header

Das neue Apple iPhone 16 „ist bereits im Kasten“

Mark Gurman lieferte uns letzte Woche das Datum für das Apple Event in diesem Jahr, es wird der 10. September…

26. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple M4: Neues Mac-Lineup könnte ein altes Problem angehen
Weitere Neuigkeiten
Lenovo Legion Go: AMD-Grafiktreiber erhält langersehntes Update
in Firmware und OS
Dolby Vision 2 angekündigt: Eine „neue Ära der Bildqualität“
in News
Nothing Phone 2: Kamera-Filter endlich integriert
in Firmware und OS
Bosch Smart Home: Bewegungsmelder II [+M] vorgestellt
in Smart Home
FRITZ!Repeater 1700 startet in den Markt – kostet 119 Euro
in Hardware
Telekom 5g
Telekom Prepaid: dauerhaftes Plus an Datenvolumen
in Tarife
Audi: So sieht das Design der Zukunft aus
in News
Elektroauto-Debakel: Mercedes hat seine Kunden „überschätzt“
in Mobilität
girocard bleibt führendes Zahlungsmittel in Deutschland – Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen
in Fintech
Mg4 Xpower Rims (2023)
MG Motor plant eine elektrische Offensive
in Mobilität