Apple M4: Neues Mac-Lineup könnte ein altes Problem angehen

Apple ist beim RAM gerne mal etwas geiziger, was hin und wieder zu Problemen bei den Produkten führt, siehe iPhone 15. Da gibt es keine Apple Intelligence, weil man nur 6 GB RAM verbaut hat. Doch auch Macs mit 8 GB RAM sind sehr grenzwertig.

Ja, macOS und iOS gehen effizienter mit der Hardware um, aber bei den Macs wird schon lange gefordert, dass man die 8 GB streicht und 16 GB zur Basis macht. Das könnte mit dem neuen Mac-Lineup passieren, welches Apple aktuell schon testet.

Laut Mark Gurman testet Apple derzeit vier neue Macs, die alle mit einem Apple M4 und mindestens 16 GB RAM ausgestattet sind. Diese neue Macs dürften im Herbst auf den Markt kommen, vermutlich werden die neuen Macs im Oktober vorgestellt.