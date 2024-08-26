Smartphones

Das neue Apple iPhone 16 „ist bereits im Kasten“

Autor-Bild
Von
|
Apple Event September 2021 Header

Mark Gurman lieferte uns letzte Woche das Datum für das Apple Event in diesem Jahr, es wird der 10. September sein, und in seinem Newsletter legte er nach. Das Event ist bereits abgefilmt, über zwei Wochen vorher ist bereits alles im Kasten.

Apple bleibt also dabei und zeigt keine echten Live-Keynotes mehr. Davon musste man sich während der Pandemie verabschieden und ich vermute, dass Apple die neue „Kontrolle“ über die vorher aufgezeichneten Videos eine Ecke besser gefällt.

Die Bestätigung für das Apple Event im September dürfte diese Woche kommen, vermutlich morgen gegen 18 Uhr deutscher Zeit. Da tickt Apple wie ein Schweizer Uhrwerk. Und das sind laut aktuellen Gerüchten die Produkte, die uns Apple zeigt:

  • Apple iPhone 16 und iPhone 16 Plus
  • Apple iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Ultra 3
  • Apple AirPods 4 in zwei Versionen
  • Apple AirPods Max 2 mit USB C
Apple Ios 18 Siri Intelligence Header

Das neue Apple iPhone wirft eine Frage auf

Apple dürfte im Laufe der kommenden Woche die Einladungen für das Apple Event am 10. September verschicken und informiert so…

25. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Das neue Apple iPhone 16 „ist bereits im Kasten“
Weitere Neuigkeiten
Tchibo Esperto mini: Ich habe den „kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt“ ausprobiert
in Smart Home
Lenovo Legion Go: AMD-Grafiktreiber erhält langersehntes Update
in Firmware und OS
Dolby Vision 2 angekündigt: Eine „neue Ära der Bildqualität“
in News
Nothing Phone 2: Kamera-Filter endlich integriert
in Firmware und OS
Bosch Smart Home: Bewegungsmelder II [+M] vorgestellt
in Smart Home
FRITZ!Repeater 1700 startet in den Markt – kostet 119 Euro
in Hardware
Telekom 5g
Telekom Prepaid: dauerhaftes Plus an Datenvolumen
in Tarife
Audi: So sieht das Design der Zukunft aus
in News
Elektroauto-Debakel: Mercedes hat seine Kunden „überschätzt“
in Mobilität
girocard bleibt führendes Zahlungsmittel in Deutschland – Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen
in Fintech