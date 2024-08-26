Das neue Apple iPhone 16 „ist bereits im Kasten“
Mark Gurman lieferte uns letzte Woche das Datum für das Apple Event in diesem Jahr, es wird der 10. September sein, und in seinem Newsletter legte er nach. Das Event ist bereits abgefilmt, über zwei Wochen vorher ist bereits alles im Kasten.
Apple bleibt also dabei und zeigt keine echten Live-Keynotes mehr. Davon musste man sich während der Pandemie verabschieden und ich vermute, dass Apple die neue „Kontrolle“ über die vorher aufgezeichneten Videos eine Ecke besser gefällt.
Die Bestätigung für das Apple Event im September dürfte diese Woche kommen, vermutlich morgen gegen 18 Uhr deutscher Zeit. Da tickt Apple wie ein Schweizer Uhrwerk. Und das sind laut aktuellen Gerüchten die Produkte, die uns Apple zeigt:
- Apple iPhone 16 und iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra 3
- Apple AirPods 4 in zwei Versionen
- Apple AirPods Max 2 mit USB C
