Computer und Co.

Apple Mac Mini 2024 ist quasi „ein iPad Pro in einer kleinen Box“

Autor-Bild
Von
|
Apple Mac Mini M1 Hand Header

Apple wird im Herbst das Mac-Lineup überarbeiten und die Macs mit einem M4 ausstatten, damit war zu rechnen. Und da die meisten Macs in den letzten Jahren ein großes Upgrade bekamen, werden wir 2024 eher einen großen Sprung sehen.

Ein Mac scheint dabei aber eine Ausnahme zu sein, denn wir haben schon gehört, dass ein ganz neuer Mac Mini kommt. Apple soll für 2024 einen Mac Mini geplant haben, der in etwa die Größe eines Apple TV hat, der bekanntlich sehr kompakt ist.

Apple Tv Header

Der neue Apple Mac Mini 2024 sei quasi ein Apple iPad Pro 2024, nur als kompakte Box, so Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter. Und durch das neue Design sei er auch preiswerter zu produzieren – unklar ist, ob er dadurch günstiger wird.

Bei der Ausstattung werden wir wohl den bekannten Apple M4 und den Apple M4 Pro sehen, einen Apple M4 Max gibt es aber weiterhin nicht für die Box. Der Mac Mini war der erste Mac mit einem M-Chip von Apple, aber er wurde nicht wirklich aktualisiert und nutzt bis heute das Design der Intel-Ära, ich bin auf das Upgrade gespannt.

