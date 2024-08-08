News

Apple plant wohl ganz neuen Mac Mini

Autor-Bild
Von
|
Apple Mac Mini M1 Hand Header

Mark Gurman hat schon vor ein paar Tagen angedeutet, dass sich bei den Macs mit dem M4-Lineup nicht viel tut, aber ein Mac ein sehr großes Update bekommen wird.

Jetzt hat er verraten, dass es der Mac Mini ist, der bis Ende des Jahres mit dem M4 und M4 Pro versorgt wird. Die Version für 2024 wird allerdings deutlich kompakter.

Der neue Apple Mac Mini könnte gerade mal so groß wir ein Apple TV sein, was sehr kompakt wäre. Das Gehäuse aus Alu bleibt aber bei der neuen Version erhalten.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / ...
Weitere Neuigkeiten
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen feiert sich als „Vorreiter der Elektromobilität“
in Mobilität
Barbie wird Teil des Playmobil-Universums
in Gaming
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming
Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen
in AR und VR
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News
Spotify Logo Header 2024
Spotify erhöht Preise und ist teurer als erwartet
in Dienste
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS