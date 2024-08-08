Apple plant wohl ganz neuen Mac Mini

Mark Gurman hat schon vor ein paar Tagen angedeutet, dass sich bei den Macs mit dem M4-Lineup nicht viel tut, aber ein Mac ein sehr großes Update bekommen wird.

Jetzt hat er verraten, dass es der Mac Mini ist, der bis Ende des Jahres mit dem M4 und M4 Pro versorgt wird. Die Version für 2024 wird allerdings deutlich kompakter.

Der neue Apple Mac Mini könnte gerade mal so groß wir ein Apple TV sein, was sehr kompakt wäre. Das Gehäuse aus Alu bleibt aber bei der neuen Version erhalten.