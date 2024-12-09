Dienste

Apple Pay: Die erste Alternative für das iPhone ist da

Autor-Bild
Von
|
Apple Pay De Header

Apple hat in den letzten Jahren ein geschlossenes Ökosystem aufgebaut und viele Dienste etabliert, die Geld in die Kassen spülen. Doch der EU gefällt das nicht und daher implementierte man neue Regeln, die Anbieter wie Apple erfüllen müssen.

Die bekannteste Änderung in der EU sind die Alternativen für den App Store, auch wenn das so schlecht von Apple umgesetzt wurde, dass es bis heute kaum welche gibt. Und seit iOS 18.1 gibt es noch eine Änderung, eine offene NFC-Schnittstelle.

Apple Pay: Erste Alternative in Norwegen

Ab sofort sind also theoretisch Alternativen für Apple Pay möglich, die den NFC-Chip in einem iPhone nutzen. In Deutschland gibt es bisher noch keine, aber Vipps in Norwegen hat die Chance genutzt und eine eigene Lösung für iOS bereitgestellt.

Hier kann man jetzt also seine BankAxept-Karte mit dem iPhone an einem NFC-Terminal nutzen und ist von Apple Pay unabhängig. Bis zum Sommer sollen auch Mastercard und Visa unterstützt werden. Der Vorgang läuft exakt wie bei Apple Pay ab, man authentifiziert sich mit Face ID bzw. Touch ID (oder Code) und bezahlt.

Der Dienst kann mit einem Doppelklick auf die Seitentaste aktiviert werden, sofern man das möchte, ich konnte aber nicht herausfinden, ob das dann auch mit der Apple Watch geht. Ein Nachteil ist natürlich, dass man über diesen Weg dann nur noch Vipps nutzen kann. Mit mehreren Anbietern ist das keine optimale Lösung.

Ich bin mal gespannt, wie und wann weitere Anbieter folgen. Bei PayPal könnte ein eigenes Wallet in Planung sein und die Volksbanken dürften die Girocard mit einer eigenen Lösung auf diesem Weg auf das iPhone bringen. Finale Ankündigungen stehen in Deutschland allerdings noch aus, Vipps ist also der erste NFC-Anbieter.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18.2 kommt: Ein großes Update steht an

Apple veröffentlichte Ende letzte Woche den Release Candidate von iOS 18.2 und obwohl dieser relativ spät kam und viele früher…

9. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Apple Pay: Die erste Alternative für das iPhone ist da
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26 kommt: Hier sind 5 schnelle Tipps
in Anleitungen
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID Golf: Volkswagen hat schlechte Nachrichten
in Mobilität
Volkswagen ist jetzt wieder „das echte Volkswagen“
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance
in Kommentar
backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News