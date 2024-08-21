Dienste

PayPal könnte Alternative für Apple Pay planen

Autor-Bild
Von
|
Paypal App Neu Header

Hat PayPal ein eigenes Wallet für iOS in Entwicklung? Dieser Schritt wäre mit iOS 18.1 ab Herbst möglich, denn Apple wird die NFC-Schnittstelle auf dem iPhone für Drittanbieter öffnen. Das muss man, da die EU das vorschreibt, tut es aber weltweit.

Bisher halten sich die Drittanbieter mit konkreten Ankündigungen zurück, aber es gibt erste Andeutungen, wie bei den VR-Banken und der Girocard. Doch auch bei PayPal könnte ab Herbst eine eigene Alternative für Apple Pay in Entwicklung sein.

PayPal Wallet mit NFC-Bezahlfunktion

Bisher liefert PayPal nur Andeutungen und Hinweise, eine finale Ankündigung mit Details steht noch aus, aber ein PayPal Wallet sei „sehr leicht“ mit iOS 18.1 und eine „neue Möglichkeit“ für den Dienst. Klingt so, als ob man sich gerade vorbereitet.

Ich bin gespannt, welche Anbieter im Herbst und Winter eigene Alternativen für das Apple Wallet und Apple Pay anbieten werden und hoffe, dass sich meine Dienste nicht von Apple distanzieren, denn ich habe keine Lust auf Drittanbieterlösungen, die dann vermutlich nicht ganz so bequem über die Apple Watch zu nutzen sind.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18 kommt: Das Update ist quasi fertig

Apple veröffentlichte diese Woche die siebte Beta von iOS 18 und es gab auch die fünfte Public Beta als Update.…

21. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / PayPal könnte Alternative für Apple Pay planen
Weitere Neuigkeiten
Vodafone stellt Ultra Hub 7 mit Wi-Fi 7 vor
in Vodafone
Paypal Pay
PayPal-Zahlungsstörung: Banken und Sparkassen nehmen Stellung
in Fintech
iPhone 17-Serie: ESR startet Zubehörverkauf
in Zubehör
NODE: Ein interessantes Spiel für Fans von Inside oder Limbo
in Gaming
Enbw
EnBW baut neue Schnellladeparks an A8 und A5
in Mobilität
OneOdio Focus A6 ANC-Kopfhörer ausprobiert – Preisbrecher mit hervorragendem Gesamtpaket
in Audio
Toniebox 2 und Tonieplay vorgestellt: Neue Generation interaktiver Audio-Unterhaltung
in Hardware
TP-Link stellt Babycam Tapo C840 vor – mit KI-Funktionen und 4-MP-Auflösung
in Hardware
Happy Sim
Happy SIM erweitert 5G-Angebot mit Freimonaten
in Tarife
Perso Smartphone
Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
in Marktgeschehen