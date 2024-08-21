PayPal könnte Alternative für Apple Pay planen

Hat PayPal ein eigenes Wallet für iOS in Entwicklung? Dieser Schritt wäre mit iOS 18.1 ab Herbst möglich, denn Apple wird die NFC-Schnittstelle auf dem iPhone für Drittanbieter öffnen. Das muss man, da die EU das vorschreibt, tut es aber weltweit.

Bisher halten sich die Drittanbieter mit konkreten Ankündigungen zurück, aber es gibt erste Andeutungen, wie bei den VR-Banken und der Girocard. Doch auch bei PayPal könnte ab Herbst eine eigene Alternative für Apple Pay in Entwicklung sein.

PayPal Wallet mit NFC-Bezahlfunktion

Bisher liefert PayPal nur Andeutungen und Hinweise, eine finale Ankündigung mit Details steht noch aus, aber ein PayPal Wallet sei „sehr leicht“ mit iOS 18.1 und eine „neue Möglichkeit“ für den Dienst. Klingt so, als ob man sich gerade vorbereitet.

Ich bin gespannt, welche Anbieter im Herbst und Winter eigene Alternativen für das Apple Wallet und Apple Pay anbieten werden und hoffe, dass sich meine Dienste nicht von Apple distanzieren, denn ich habe keine Lust auf Drittanbieterlösungen, die dann vermutlich nicht ganz so bequem über die Apple Watch zu nutzen sind.