Computer und Co.

Apple plant angeblich zwei ganz neue Monitore

Autor-Bild
Von
|
Apple Studio Display Top

Apple soll einen Nachfolger für das Studio Display entwickeln, der entweder noch Ende 2025 oder Anfang 2026 kommt. Haben wir schon gehört, hat Mark Gurman von Bloomberg jetzt erneut bestätigt. Der interne Codename lautet wohl „J427“.

Jetzt haben seine Quellen nachgelegt und erfahren, dass noch ein neuer Monitor in Entwicklung ist, der auf „J527“ hört. Gurman weiß aber nicht, was der Plan ist. Ein Nachfolger ist es nicht, denn bei Monitoren sind die Abstände deutlich länger.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, so die Quelle, einmal ein zweites Modell (eine neue Größe?), ein Ersatz für das teurere Studio Display XDR, eine Variation, also ein Pro-Modell (mit einer besseren Technologie wie OLED) oder Apple testet einfach nur zwei Monitore und am Ende wird es nur ein Modell in die Serienproduktion schaffen.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 Teaser

Apple iPhone Fold kommt: Neue Phase erreicht

Apple soll bei zwei faltbaren Geräten die NPI-Phase erreicht haben, so Jeff Pu, ein bekannter Analyst und Insider mit Quellen…

17. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple plant angeblich zwei ganz neue Monitore
Weitere Neuigkeiten
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS