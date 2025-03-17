Apple plant angeblich zwei ganz neue Monitore

Apple soll einen Nachfolger für das Studio Display entwickeln, der entweder noch Ende 2025 oder Anfang 2026 kommt. Haben wir schon gehört, hat Mark Gurman von Bloomberg jetzt erneut bestätigt. Der interne Codename lautet wohl „J427“.

Jetzt haben seine Quellen nachgelegt und erfahren, dass noch ein neuer Monitor in Entwicklung ist, der auf „J527“ hört. Gurman weiß aber nicht, was der Plan ist. Ein Nachfolger ist es nicht, denn bei Monitoren sind die Abstände deutlich länger.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, so die Quelle, einmal ein zweites Modell (eine neue Größe?), ein Ersatz für das teurere Studio Display XDR, eine Variation, also ein Pro-Modell (mit einer besseren Technologie wie OLED) oder Apple testet einfach nur zwei Monitore und am Ende wird es nur ein Modell in die Serienproduktion schaffen.