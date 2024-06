Apple plant die große „Apple Intelligence“ mit iOS 18

Apple wird uns am Montag erstmals iOS 18 zeigen und wir bekommen einen neuen Homescreen, anpassbare App-Icons, ein frisches Control Center und mehr. Doch es wird viel mit KI geben, was sich in Englisch „AI“ (Artificial Intelligence) nennt.

Da scheint Apple aber wie so oft eine Idee für das Marketing gehabt zu haben, denn laut Mark Gurman von Bloomberg kommt iOS 18 mit der „Apple Intelligence“ und nicht mit der „Artificial Intelligence“. Neben iOS 18 werden wir die KI natürlich noch bei iPadOS 18 und macOS 15 sehen, watchOS 11 wird jedoch nicht genannt.

Apple setzt hier auf eine Mischung aus eigener KI-Entwicklung und Technik von OpenAI, es wird auch eine Mischung aus Offline- und Online-Funktionen sein. Der Fokus liegt auf der Privatsphäre und Apple dürfte sicher auch aktiv damit werben.

Für die „Apple Intelligence“ benötigt es ein Apple iPhone 15 Pro (Max) oder ein iPad mit M-Chip unter der Haube. Apple wird dieser eigenen „AI“ laut Quelle in etwa die halbe Keynote spendieren, es ist also von stolzen 45 bis 60 Minuten auszugehen.

