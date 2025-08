Apple plant wohl eigenes 5G-Modem für 2025

Apple möchte schon seit Jahren etwas unabhängiger von Qualcomm und deren 5G-Modems werden, doch so ein Modem ist komplexer, als man dachte. Und daher verzögerte sich dieser Schritt im iPhone in den letzten Jahren immer wieder.

Aktuell steht der Schritt für 2025 an, wenn alles klappt, so Ming-Chi Kuo. Apple soll aber langsam anfangen und plant das eigene 5G-Modem zunächst nur im iPhone SE im Frühjahr und im iPhone 17 Slim im Herbst ein, noch nicht in Pro-Modellen.

Das lässt vermuten, dass a) Apple noch nicht genug Einheiten für alle iPhones in einem Jahr produzieren kann und b) das eigene Modem noch nicht mit Qualcomm mithalten kann, sonst würde man es „von oben nach unten“ und beginnend mit den Pro-Modellen als Highlight einführen. Mal schauen, ob das 2025 überhaupt klappt.

