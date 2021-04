Apple soll heute iOS 14.5, iPadOS 14.5 und watchOS 7.4 verteilen

Apple gab letzte Woche bekannt, dass wir diese Woche die finale Version von iOS 14.5 sehen werden. Laut Financial Times und New York Times soll das Update noch heute kommen (in den Beiträgen ging es jedoch nur indirekt um iOS 14.5).

Ich hätte eigentlich erst morgen damit gerechnet, aber vermutlich wird es dann die Reviews vom neuen Apple iMac geben. Daher wäre es durchaus sinnvoll, wenn Apple das Update heute veröffentlicht (Apple ist da oft sehr durchschaubar).

Wir werden das natürlich beobachten und euch dann informieren, wenn iOS 14.5, iPadOS 14.5 und watchOS 7.4 wirklich da sind. Dann gibt es auch die Details zu den Neuerungen. Und an alle Beta-Nutzer: iOS 14.6 wird bereits getestet.

Apple iPhone via Watch entsperren

Die für mich größte Neuerung: Die Kombination aus iOS 14.5 und watchOS 7.4 erlaubt es, dass das iPhone via Apple Watch entsperrt wird. Das ist nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern vor allem beim Einkaufen mit Maske praktisch.

Sollte Apple wie immer vorgehen, dann werden wir die Updates sicher wieder so gegen 18 oder 19 Uhr sehen. Wir werden euch dann hier informieren.

Video: Darum nutze ich ein iPad

