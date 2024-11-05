News

Apple startet geheimes Projekt „Atlas“

Apple hat laut Mark Gurman eine interne und geheime Studie gestartet, die den Projektnamen „Atlas“ trägt. Das Team testet diverse (smarte) Brillen der Konkurrenz und schaut, ob Apple selbst ebenfalls eine entsprechende Lösung umsetzen kann.

Bei Apple gibt es bereits die Vision-Reihe, bisher aber nur mit einem Produkt und diese Brille ist eher als VR-Headset einzuordnen und nicht als kompakte Brille. Es wäre möglich, dass die Mitarbeiter auch Prototypen von Apple selbst ausprobieren.

Das Feedback von solchen „Studien“ ist laut Quelle für Apple wichtig, denn es kann darüber entscheiden, ob man den nächsten Schritt geht und es weiter verfolgt. Es gab diese Woche bereits eine Meldung, die mehr in Richtung „normale“ Brille ging.

Doch selbst wenn das interne Projekt „Atlas“ erfolgreich ist, so wäre ein serienreifes Produkt von Apple dennoch mehrere Jahre entfernt, merkt Mark Gurman an. Apple spielt also mit dem Gedanken, aber vor 2026 oder 2027 wird da nichts passieren.

  1. Hugo 🌀
    sagt am

    Was ist nun daran geheim, wenn es auf mobiflip frei gelesen werden kann 🤣

    1. Thomas H. 🏅
      sagt am zu Hugo ⇡

      Same thought. :-D

