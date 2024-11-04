Apple denkt ernsthaft über eine weitere Brille nach
Apple plant eine zweite Generation der Vision Pro mit M5-Chip, da sind sich die Gerüchte einig. Auch eine günstigere Version, quasi eine Apple Vision, soll geplant sein, auch wenn da noch nicht ganz sicher ist, wie und wann wir diese sehen.
Laut Mark Gurman, denkt Apple aber auch „ernsthaft über ein Gerät nach, das die Rechenleistung auf ein iPhone auslagert“. Während die Vision komplett unabhängig vom iPhone ist, so könnte diese Version einer Brille nur mit iPhone funktionieren.
Man kennt solche Konzepte bereits von Xreal und Co. und die Technik wäre eine Ecke günstiger, als bei einer vollwertigen VR-Brille mit eigener Hardware. Apple könnte so das iPhone-Ökosystem stärken, so die bekannte Quelle von Bloomberg.
Details zu dieser Brille stehen aber aus, wir wissen also nicht, wie und wann sie kommen könnte und es ist unklar, ob das Projekt grünes Licht für eine Serienversion erhält. Die Kategorie bleibt aber wichtig, auch wenn die erste Version einer Vision-Brille nicht ganz so gut ankommt. Apple scheint noch ein paar Ideen zu haben.
Naja, aber nicht für den Endverbraucher, der dann halt ein iPhone für um die 1.000 Euro braucht. Das ist nur ein Deal für diejenigen, die sowieso schon ein iPhone haben. Am Smartphone-Markt hat das iPhone einen Anteil von ca. 15 Prozent. Und die Zielgruppe für hochpreise VR-Brillen ist so sowieso schon extrem schmal und die Vision Pro hat die Verkaufsziele so schon nicht erreicht.
Dass man sich bei Apple mit der Idee beschäftigt, glaube ich gerne. Ist ja auch ein naheliegender Gedanke. Aber darüber nachgedacht, ergibt das wirtschaftlich betrachtet für mich in dem Preis-Segment null Sinn – außer man vergisst das Ökosystem-Argument und nimmt Android-Nutzer mit. Dann könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass das angenommen wird, wenn das den Preis der Brille weit genug nach unten bringt (auch wenn ich persönlich immer autarke Brillen bevorzugen werde).
Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass 99 Prozent der Vision-Nutzer sowieso ein iPhone haben, so eine Version könnte also durchaus günstiger für viele sein. Und ja, der Gedanke, dass man auch Android mitnimmt, klingt verlockend, aber so tickt Apple nicht. Die Apple Watch wäre damit sicher unaufhaltsam, aber das Ökosystem kommt vor einem höheren Marktanteil mit anderen Produkten, denn das iPhone als Kern ist wichtiger und macht weiterhin über 50 Prozent des Umsatzes aus. Zählt man noch den App Store dazu, der eine eigene Sparte ist, sind das über 60 Prozent. Apple wird nie riskieren, dass ein gutes Produkt kommt, welches man mit Android nutzen kann.
Es stimmt schon, dass Apple sehr darauf bedacht ist, die Nutzer im eigenen Ökosystem „gefangen“ zu halten. Allerdings glaube ich, dass Apple im VR-Markt zwingend andere Wege gehen muss, wenn sie auch nur ansatzweise so etwas wie Relevanz aufbauen wollen. Das, was sie in anderen Bereichen geschafft haben, vor allem mit Smartphones, wird ihnen hier nicht gelingen, das ist sicher. Dazu ist der Markt, den sie (ganz bewusst) ansprechen, einfach viel zu klein. Der VR-Markt ist ohnehin schon klein und der Luxus-VR-Markt innerhalb dieser Nische nochmal eine Nische. Und sich damit zu begnügen, ist ja nun auch nicht Apple-like. Ob Apple überhaupt dazu in der Lage ist, von den sonst so gut funktionierenden Prinzipien abzuweichen, oder ob sie selbst in ihrer eigenen Unternehmenskultur gefangen sind, ist in jedem Fall eine spannende Frage. Aber letztlich geht es auch bei Apple nur darum, die Aktionäre glücklich zu machen. Insofern würde ich die Hoffnung da noch nicht aufgeben, sollten sie tatsächlich die Strategie mit dem Smartphone als Recheneinheit vorantreiben. Denn auch Apple muss seine Investitionen durch Erfolgszahlen rechtfertigen.
Das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich mich immer gegen Apple entscheide. Ich mag es einfach nicht, wenn man so stark in ein einziges Ökosystem eingebunden wird!
Ich höre immer öfter von Leuten, die gerne etwas Neues ausprobieren möchten und dann merken, dass ihre Apple Watch ohne iPhone praktisch ein Briefbeschwerer ist xD.
Was die Apple Vision Pro angeht, denke ich, dass Apple eher in Richtung Augmented Reality (AR) gehen sollte, ähnlich wie Microsoft mit der HoloLens. Das Konzept würde vermutlich besser ankommen, da man dabei die Außenwelt natürlicher wahrnehmen kann, was es angenehmer macht, mit anderen Menschen zu arbeiten. Die aktuelle Vision Pro wirkt eher isolierend und fördert nicht wirklich die soziale Interaktion.
ich nutze meine Apple Watch nun seit 3 Jahren zusammen mit nem Fold 2.
(habe die Apple Watch gekauft als ich noch das iPhone XS Max täglich genutzt habe welches nun als Party Handy herhält)
jz isses halt ne Uhr die mir Datum, Kalender, Wetter anzeigt und mit der ich in Verbindung meiner Airpods Pro auch Musik hören kann. hab aber eh nie mehr damit gemacht. also ganz unnötig wird sie damit nicht.