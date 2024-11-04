Apple denkt ernsthaft über eine weitere Brille nach

Apple plant eine zweite Generation der Vision Pro mit M5-Chip, da sind sich die Gerüchte einig. Auch eine günstigere Version, quasi eine Apple Vision, soll geplant sein, auch wenn da noch nicht ganz sicher ist, wie und wann wir diese sehen.

Laut Mark Gurman, denkt Apple aber auch „ernsthaft über ein Gerät nach, das die Rechenleistung auf ein iPhone auslagert“. Während die Vision komplett unabhängig vom iPhone ist, so könnte diese Version einer Brille nur mit iPhone funktionieren.

Man kennt solche Konzepte bereits von Xreal und Co. und die Technik wäre eine Ecke günstiger, als bei einer vollwertigen VR-Brille mit eigener Hardware. Apple könnte so das iPhone-Ökosystem stärken, so die bekannte Quelle von Bloomberg.

Details zu dieser Brille stehen aber aus, wir wissen also nicht, wie und wann sie kommen könnte und es ist unklar, ob das Projekt grünes Licht für eine Serienversion erhält. Die Kategorie bleibt aber wichtig, auch wenn die erste Version einer Vision-Brille nicht ganz so gut ankommt. Apple scheint noch ein paar Ideen zu haben.