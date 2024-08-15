News

Apple: Details zum ganz neuen Produkt für 2026

Apple hat das Auto-Projekt bekanntlich eingestellt, eigentlich sollte es aber eine neue Kategorie und Einnahmequelle für das Unternehmen werden. Doch jetzt muss man eine andere Lösung finden, um auch in Zukunft das Wachstum zu garantieren.

Apple plant „Speaker-Tablet-Roboter“

Vor ein paar Monaten haben wir erfahren, dass Apple am nächsten großen Ding arbeitet und vor ein paar Wochen über mögliche KI-Roboter berichtet. Einer davon soll kommen, ein Team von über 100 Personen peilt derzeit 2026 oder 2027 an.

Den Anfang wird eine Mischung aus smartem Speaker und Tablet machen, den man sich auf den Tisch stellen kann. Die Apple Intelligence steht im Fokus und das Display wird euch folgen, da es sich um 360 Grad drehen kann. Man kann es sich wie ein HomePod mit einem angebrachten iPad vorstellen. Doch es gibt auch Kritik.

Apple möchte 1.000 Dollar dafür haben

Nicht jeder bei Apple glaubt, dass dieses Produkt erfolgreich sein wird. Immerhin peilt man einen Preis von 1.000 Dollar an und nutzt eine angepasste Version von iPadOS. Am Ende ist es also nur ein iPad, welches man an einem Speaker anbringt.

Doch laut Mark Gurman von Bloomberg ist Tim Cook persönlich davon überzeugt und Kevin Lynch leitet dieses Projekt. Weitere Roboter sind auch in Entwicklung.

Grundsätzlich mag ich smarte Speaker mit Display, aber 1.000 Dollar ohne Steuern wären bei uns locker 1.200 Euro oder mehr. Der Apple HomePod war schon viel zu teuer für diese Kategorie und kam daher nicht an, das wäre hier sicher nicht anders.

Ich würde es begrüßen, wenn Apple bei Smart Home und KI mehr Druck macht, aber nicht mit so teuren Produkten. So eine Lösung würde am Ende vermutlich genauso schlecht wie die Apple Vision Pro ankommen. Apple-Kunden zahlen gerne ein paar Euro mehr, aber diese neuen Produkte sind dann doch eine Liga zu hoch.

Apple Pay De Header

Apple iOS 18.1 kommt mit Alternativen für Apple Pay

Die EU verlangt von Apple, dass man sich für Alternativen für Apple Pay öffnet und es ist bereits bekannt, dass…

14. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Bin eher gespannt darauf, ob Apple das „iPad“ fest mit dem „HomePod“ verbindet oder ob sie den Google Ansatz gehen werden.

    Apple ist ja leider nicht für „flexible“ Produkte bekannt.

