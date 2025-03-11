News

Apple und Meta: Die EU bittet im März zur Kasse

Es hat sich bereits angedeutet und laut Reuters drohen Apple und Meta noch im März erste Strafzahlungen, weil sie sich nicht an den Digital Markets Act halten und ihre Machtposition ausnutzen. Es soll allerdings „bescheidene“ Zahlungen sein.

Über die Höhe wird laut Quelle noch diskutiert, vermutlich auch, weil Donald Trump die eigenen US-Konzerne im Blick hat und die EU bei solchen Angelegenheiten als Feind einstuft. Weder die EU-Kommission, noch Apple/Meta haben sich geäußert.

Apple Ios 18 Dark Icons

Apple: Mit iOS 19 steht ein „dramatisches“ Update an

Apple hat mit iOS 19 ein großes Update für den September 2025 geplant, so Mark Gurman von Bloomberg, der es…

11. März 2025 | Jetzt lesen →

  1. Max 🔱
    sagt am

    Ich weiß gar nicht warum die EU noch solche lächerlichen Strafen verhängen. Google z.b. zahlt lieber die Strafe als ein Gesetz umzusetzen, da die Strafe weitaus günstiger ist.

    Antworten
  2. FaceOfIngo 🌀
    sagt am

    Wem kommen diese ganzen Strafzahlungen, oder die CO2 eigentlich zu Gute?

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu FaceOfIngo ⇡

      Na der EU natürlich.

      Antworten
    2. Christian 🔅
      sagt am zu FaceOfIngo ⇡

      So weit ich weiß, werden diese dann an die EU Mitglieder verteilt.

      Antworten

