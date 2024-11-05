Apple: Unerwartetes Gerücht zu neuen Displays

News

Apple bietet derzeit zwei Optionen an, wenn es um die Bildwiederholrate bei den Displays geht. Entweder man muss mit 60 Hz leben oder es gibt direkt 120 Hz. Das Problem ist aber, dass die 120 Hz, die man ProMotion nennt, eher selten sind.

Man muss also schon ein Pro-Modell bei den iPhones oder iPads kaufen, um eine zeitgemäße Bildwiederholrate zu bekommen. Die Kritik an Modellen mit 60 Hz, die sehr teuer sind (wie das iPhone 16), wird bei Apple so langsam aber immer größer.

Apple plant wohl Display mit 90 Hz

Viele haben daher immer wieder betont, dass doch auch 90 Hz eine gute Lösung wären, das findet man in der Android-Welt häufiger (wobei günstige Modelle selbst hier mittlerweile 120 Hz bieten). Wie man hört, soll Apple diesen Schritt jetzt gehen.

Angeblich bekommen das iPad Air, das Studio Display und der nächste iMac ein Display mit 90 Hz. Sehe ich kritisch, denn Apple hat 60 Hz so lange ausgereizt, dass ich jetzt auch nicht mehr glaube, dass man noch auf 90 Hz setzt, denn das stirbt wie gesagt so langsam bei der Konkurrenz aus. 120 Hz sind der Standard.

