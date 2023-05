Apple verteilt neues Update für die AirPods, AirPods Pro und AirPods Max

Bereits vor zwei Wochen hatte das Technologieunternehmen Apple mit Sitz in Cupertino ein neues Firmware-Update für seine im Handel erhältliche Sound-Hardware veröffentlicht. Es sieht so aus, als ob es in diesem Bereich noch Raum für Verbesserungen gibt.

Ab sofort ist nämlich erneut eine neue Software-Aktualisierung für die zweite und dritte Generation der AirPods, die erste und zweite Generation der AirPods Pro und die AirPods Max verfügbar.

Apple AirPods: Kleiner Versionssprung

Die Software-Aktualisierung hebt die Versionsnummer auf 5E135 (zuvor: 5E133) an. Die kleine Erhöhung der Versionsnummer deutet bereits darauf hin, dass die Änderungen minimal sind.

Die aktuelle Software-Version 5E135 enthält laut offiziellen Release Notes „Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen“. Weitere Details werden nicht genannt.

In den Einstellungen (im Bluetooth-Menü auf das jeweilige AirPods-Modell tippen) könnt ihr zwar die installierte Firmware-Version sehen, aber das Update nicht direkt manuell anstoßen. Es wird nach und nach ausgerollt und automatisch im Hintergrund installiert.

