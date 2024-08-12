AR und VR

Apple Vision kommt 2025 und Apple Glass ist noch in Entwicklung

Apple arbeitet laut Mark Gurman an einer günstigeren Version der Apple Vision Pro, die im besten Fall schon 2025 an den Start gehen soll. Wir wissen zwar nicht, ob das dann eine Apple Vision (ohne Pro) wird, aber das wäre der logische Name.

Apple Vision muss günstig werden

Die Bloomberg-Quelle zeigt sich im Newsletter aber kritisch, denn wenn Apple den Preis nicht unter 1.500 Dollar drücken kann, dann wird es schwierig. Die Vision-Reihe ist eine Nische und könnte trotz dieser Version auch eine Nische bleiben.

Hinzu kommt, dass die Preise auf dem Gebrauchtmarkt im freien Fall sind und wir bis 2025 sicher bei unter 2.000 Dollar bzw. Euro angekommen sind. Eine sicher deutlich schlechtere Vision muss günstiger sein, sonst kauft man die Vision Pro.

Das Pro-Modell bleibt aber im Sortiment und Apple arbeitet angeblich weiterhin an einer zweiten Generation. Der Zeitraum sei aber noch unklar und 2025 werden wir wohl eher keine Apple Vision Pro 2 sehen. Aber es gibt noch ein internes Projekt.

Apple Glass noch in Entwicklung

Mark Gurman behauptet, dass ein Team weiterhin an einer „echten“ AR-Brille, also sowas wie „Apple Glass“ arbeitet. Die Idee existiert weiterhin bei Apple und auch der Wille, dass eine Brille dieser Art irgendwann in ferner Zukunft mal Realität wird.

Doch Apple soll laut älteren Meldungen höhere Ansprüche als Meta und Co. bei der Brille haben, daher ist sie nicht nur sehr teuer, sondern technisch derzeit noch schwer umzusetzen. Die AR-Brille könnte aber, wie das VR-Headset, mit visionOS laufen.

Ich bin mal gespannt, wie sich die ganze Vision-Idee von Apple entwickelt und wie bis Ende des Jahrzehnts der Stand ist. Wird das eine Reihe für den Massenmarkt oder wird diese Kategorie am Ende doch eher lieblos wie ein HomePod behandelt?

