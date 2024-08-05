AR und VR

Apple Vision Pro: Preise auf Gebrauchtmarkt im freien Fall

Apple Vision Pro Office

Ist die Apple Vision Pro zu teuer? Mit Sicherheit, aber falls der aktuelle Trend auf dem Gebrauchtmarkt anhält, dann wird man die Brille bis Ende des Jahres zu einem akzeptablen Preis kaufen können. In den USA ist die Brille derzeit im freien Fall.

Apple-Produkte sind eigentlich dafür bekannt, dass sie sehr preisstabil sind, aber am Wochenende habe ich einen Beitrag gesehen, der die Entwicklung auf dem US-Markt zeigt. 50 Prozent für ein Apple-Produkt nach 6 Monaten ist wirklich heftig.

Apple Vision Pro: Preisverfall in Deutschland

In den USA ging die Apple Vision Pro bereits Anfang des Jahres an den Start, bei uns wird sie seit weniger als einem Monat verkauft. Wer jetzt aber denkt, dass er in Deutschland keinen Preisverfall sieht, der täuscht sich, auch hier gibt es diesen.

3.000 Euro sind keine Seltenheit, und das für die große Version mit 1 TB Speicher, wer die mittlere oder kleine Version nimmt, der findet Preise für unter 3.000 Euro. Ich habe auch schon Angebote gesehen, die bei unter 2.500 Euro bei uns lagen.

Wir bewegen uns also auch in Deutschland sehr rasant auf 50 Prozent unter der UVP zu und es gibt auch erste Angebote, bei denen man sich die Apple Vision Pro kurz leihen kann, so versuchen wohl einige den hohen Verlust etwas auszugleichen.

Apple Vision Pro Akku

Ich habe mir schon gedacht, dass die Preise nicht so stabil sein werden, aber das ist schon ein heftiger Preisverfall und wie gesagt, die Brille ist noch keinen Monat bei uns erhältlich, spätestens nach Weihnachten wird es hier wohl richtig rappeln.

Mal schauen, wo sich die Preise am Ende einpendeln, aber wenn man für einen guten Zustand bald um die 1.500 Euro hinlegen muss, dann könnte ich vielleicht schwach werden. Das ist zwar immer noch sehr teuer für eine VR-Brille, aber es würde mich durchaus reizen, die Apple Vision Pro mal etwas im Alltag zu testen.

Apple Event September 2021 Header

Apple plant für M4-Lineup noch eine „dramatische Änderung“

Das iPad Pro durfte bei Apple den Anfang mit dem neuen M4-Chip machen und laut Mark Gurman werden wir noch…

5. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. Brustpilot 👋
    sagt am

    Mit einer Quest 3 kannst du alles und mehr machen für ein Bruchteil der Kosten. VR ist next gen, aber leider raffen das Flattis nicht und erst recht nicht, wenn sie ein Gerät für 3,5 K brauchen, was nichtmal ordentliches Gaming kann. Mein Tipp: Eine Quest 3 ausleihen, HL:Alyx übern Cloud PC zocken und dann weiter sehen.

    Antworten
  2. Hazz 💎
    sagt am

    Selbst wenn es technisch die beste VR Brille auf dem Markt ist, gibt es leider zu viele Nachteile. Der erhöhte Preis ist sicherlich das größte Problem, aber auch das geschlossene System, das Kabel am Akku und die schlechte Akkulaufzeit und der wie bereits hier erwähnt fehlende Usecase. Letztendlich hat die Konkurrenz auch schnell viele Funktionen kopiert, wie die Multitasking Fenster. 300-500€ zum Zeitvertreib nebenbei gibt man schon eher aus, als 3-4k. Wenn man sie gebraucht kauft, müsste man auch den Second hand Preis der Konkurrenz I’m Verhältnis sehen.

    Antworten
  3. Christian 🔅
    sagt am

    Also für 1500€ würde ich sogar zuschlagen.

    Antworten
  4. Felix 🔆
    sagt am

    Fehlt eben noch ein richtiger Usecase. Klar für das filme schauen zu Hause sicher richtig gut, da man extrem isoliert dann ist. Hat aber Vor- und Nachteile. Glaub einfach das dauert noch bis sich so etwas durchsetzt.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Felix ⇡

      Ich glaube auch nicht, dass es Filme sein werden, denn das mag beeindruckend sein, aber ich will Filme und Serien nicht alleine und isoliert in einer Brille anschauen.

      Der einzige Usecase, den ich bisher bei VR-Brillen habe, ist Gaming. Da ist die Vision Pro aber nicht so gut aufgestellt.

      Antworten
    2. Peter ☀️
      sagt am zu Felix ⇡

      Auch wenn es banal klingt. Aber Best Usecase ist und bleibt Pornos.
      Die Immersion ist wahrscheinlich besser als alles andere. Aber das würde eine amerikanische Firma niemals propagieren.

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Peter ⇡

        jup das stimmt dachte ich mir schon von Anfang an.

        Antworten
      2. Christian 🔅
        sagt am zu Peter ⇡

        😂

        Da musste ich doch glatt an mein Samsung Galaxy S7 Edge und diese VR Brille denken, die es damals als Zugabe gab.

        Das war ein Erlebnis 😅

        Antworten
        1. Felix 🔆
          sagt am zu Christian ⇡

          Ja 😂😂 hab das damals auch ausprobiert…😂

          Antworten
      3. Matze50 🌀
        sagt am zu Peter ⇡

        jo Bro 😀

        Antworten

