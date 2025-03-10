Apple Vision Pro: In diesem Jahr liegt der Fokus auf der Software

Vor etwas mehr als einem Jahr kam die Apple Vision Pro auf den Markt, aber die VR-Brille liegt (selbst mit Blick auf den hohen Preis) hinter den Erwartungen von Apple. Neue Hardware steht in diesem Jahr aber nicht an, das dauert bis 2026.

Doch das heißt nicht, dass es bei der Brille langweilig sein wird, denn laut Mark Gurman hat Apple mit visionOS 3 ein Update geplant, welches „vollgepackt mit neuen Funktionen“ ist. Die Quelle verrät aber leider nicht, was hier genau kommt.

Ich bin sehr gespannt, was Apple für die Vision Pro und visionOS 3 im Juni zur WWDC 2025 geplant hat, denn der Preis ist ein Problem, ja, darüber wurde jetzt oft genug berichtet, aber die Software ist das eigentliche Problem der neuen Brille.

Den Preis kann man senken, aber es fehlt weiterhin eine Vision. Wofür steht die Apple Vision Pro eigentlich? Dieses Problem kann man mit Software lösen. Und das könnte spannender als die neue Hardware im nächsten Jahr sein. Ich bleibe dabei und würde mich auf Gaming fokussieren, das ist ein sehr beliebtes Thema bei VR.