Apple Watch „Series X“: Was kommt zum 10. Jubiläum?

Apple hat zum Apple Event am 9. September geladen und wenn Tim Cook am Abend die Bühne betritt, bevor ein paar aufgezeichnete Videos abgespielt werden, dann wird er das exakt 10 Jahre nach der ersten Apple Watch von 2014 machen.

Kommt die Apple Watch Series X?

Am 9. September präsentierte Apple die erste Apple Watch und es gab eine Weile das Gerücht, dass wir ein ähnlich großes Upgrade wie beim 10. Jubiläum des iPhones sehen. Da wurde uns 2017 das Apple iPhone X (Apple iPhone 10) gezeigt.

Mit einem ähnlichen Meilenstein ist in diesem Jahr aber wohl eher nicht zu rechnen, denn es wird zwar neue Größen mit 45 und 49 mm geben, aber das Design bleibt wohl gleich. Und auch bei den Sensoren soll in diesem Jahr nicht so viel kommen.

Gut möglich, dass die neue Apple Watch Series 10, die in der Gerüchteküche auch gerne Apple Watch Series X genannt wird, etwas dünner ist, aber wer weiter auf das kantige Design hofft, dürfte enttäuscht sein. Oder kommt ein „One more thing“?

Apple zeigte uns neben dem iPhone X auch das normale iPhone 8 und iPhone 8 Plus, die kein großer Schritt im Vergleich zum iPhone 7 und iPhone 7 Plus waren. Allerdings deutet sich bisher keine Apple Watch dieser Art für das 10. Jubiläum an.

Wann ist überhaupt das 10. Jubiläum?

Doch ist am 9. September überhaupt das 10. Jubiläum? Wenn man es ganz genau nimmt, dann war erst am 24. April 2015 der Verkaufsstart. Hat Apple also vielleicht ein großes Upgrade für die Apple Watch geplant, welches dann 2025 kommt?

Ich glaube mittlerweile, dass Apple durchaus mal ein neues und kantiges Design bei der Apple Watch einführen wollte, aber mittlerweile hat man die Apple Watch Ultra mit einer besseren Gewinnmarge, diese darf nicht unattraktiv für Kunden werden.

Man wird vielleicht schon mit der Series 10 ein paar Ultra 3-Käufer verlieren, da ein paar Kunden einfach nur das große Display, aber die günstigere Uhr wollen. Wäre die Series 10 oder Series X optisch auch noch schöner, würden viele wechseln.

Ich bin daher mal gespannt, ob Apple das 10. Jubiläum der Apple Watch überhaupt so groß wie beim Apple iPhone feiert, beim Apple iPad und anderen Produkten tat man das schließlich auch nicht. Das iPhone ist eben wichtiger als alle zusammen.

Vielleicht ist die Apple Watch Series X also nur ein Wunsch der Fans, die seit der Apple Watch Series 4 eigentlich kein großes Upgrade mehr gesehen haben. Ich kenne einige, die noch damit unterwegs sind und nur auf diesen Schritt warten.

Stand heute, wird dieser Schritt aber wohl nicht kommen.