Apple plant sowas wie einen Siri-Nachfolger

Apple wird Siri mit der Apple Intelligence überarbeiten und dem Assistenten mehr Möglichkeiten spendieren. Doch das Unternehmen hat noch größere Pläne, so Mark Gurman bei Bloomberg. Ein Team arbeitet schon am nächsten Schritt.

Wir haben im Frühjahr erfahren, dass Roboter mit KI das nächste große Ding von Apple werden sollen und den Anfang wird wohl ein Speaker mit Display und einem Roboterarm ab 2026 machen. Dieser kommt aber nicht einfach nur mit Siri.

Apple: Siri, aber mit mehr „Persönlichkeit“

Ein Team der Roboter-Abteilung von Apple soll an sowas wie einer „Persönlichkeit“ für diese Produkte arbeiten. Es sei ein neues „humanlike interface“ mit generativer KI bei Apple geplant, welches die Basis dieser neuen Apple-Roboter sein wird.

Bisher ist aber noch nicht klar, wie das dann mit Siri aussieht. Letztes Jahr machte eine Meldung die Runde, dass Siri keine gute Basis für die KI-Zukunft sei, es wäre also gut möglich, dass Apple den Code von Siri nach und nach austauschen wird.

Siri hat nicht den besten Ruf bei den Assistenten, vielleicht wäre sogar ein Neustart eine gute Option für Apple. Neue KI, neue Möglichkeiten, neuer Name. Google hat mit Gemini gezeigt, dass sowas gar keine schlechte Idee für die KI-Zukunft ist.