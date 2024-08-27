News

Apple plant sowas wie einen Siri-Nachfolger

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Apple Siri Header

Apple wird Siri mit der Apple Intelligence überarbeiten und dem Assistenten mehr Möglichkeiten spendieren. Doch das Unternehmen hat noch größere Pläne, so Mark Gurman bei Bloomberg. Ein Team arbeitet schon am nächsten Schritt.

Wir haben im Frühjahr erfahren, dass Roboter mit KI das nächste große Ding von Apple werden sollen und den Anfang wird wohl ein Speaker mit Display und einem Roboterarm ab 2026 machen. Dieser kommt aber nicht einfach nur mit Siri.

Apple: Siri, aber mit mehr „Persönlichkeit“

Ein Team der Roboter-Abteilung von Apple soll an sowas wie einer „Persönlichkeit“ für diese Produkte arbeiten. Es sei ein neues „humanlike interface“ mit generativer KI bei Apple geplant, welches die Basis dieser neuen Apple-Roboter sein wird.

Bisher ist aber noch nicht klar, wie das dann mit Siri aussieht. Letztes Jahr machte eine Meldung die Runde, dass Siri keine gute Basis für die KI-Zukunft sei, es wäre also gut möglich, dass Apple den Code von Siri nach und nach austauschen wird.

Siri hat nicht den besten Ruf bei den Assistenten, vielleicht wäre sogar ein Neustart eine gute Option für Apple. Neue KI, neue Möglichkeiten, neuer Name. Google hat mit Gemini gezeigt, dass sowas gar keine schlechte Idee für die KI-Zukunft ist.

Apple Ipad Mini Header

Apple iPad mini 7 könnte im September kommen

Apple legte das iPad Air und iPad Pro im Frühjahr neu auf, aber das iPad und iPad mini stehen für…

27. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 🪴
    sagt am

    Hoffentlich bekommen die aktuellen Homepods ebenso ein Siri-Update bekommen. Sonst war es das mit den Homepods zuhause.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Peter ⇡

      Ich glaube nicht, dass sich da etwas tut, denn die Hardware ist für den Ansatz von Apple zu schlecht. Da müsste mindestens ein M1 mit 8 GB rein.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Apple plant sowas wie einen Siri-Nachfolger
Weitere Neuigkeiten
Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein
in Mobilität
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
in Mobilität
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen
Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum
in Firmware und OS
Porsche Macan Elektro Turbo 2024 Android
Porsche bessert bei Software im Macan nach
in Mobilität
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf
in News
Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028
in Smartphones