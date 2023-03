Apple Watch: Sind NFC-Bänder der nächste Schritt?

In Zukunft könnte die Apple Watch erkennen, wenn man ein grünes Armband kauft und an der Uhr anbringt und direkt das passende Watchface aktivieren. Sie könnte aber auch erkennen, wenn man das Sportarmband anlegt und die Trainings-App starten oder sie erkennt das Band für Taucher und aktiviert den Schwimm-Modus.

Wie soll das gehen? Mit einem NFC-Chip in den Armbändern, jedenfalls beschreibt das Apple in einem Patent. Die Möglichkeiten sind vielfältig, ihr kennt NFC, da sind noch mehr Dinge umsetzbar. Sehen wir also bald erste NFC-Armbänder von Apple?

Schwer zu sagen, denn bei Patenten muss man immer aufpassen. Es könnte sein, dass das mal geplant war und eingestellt wurde, es ist vielleicht in der Planung und kommt bald oder es wird entwickelt, stellt sich aber am Ende als nicht gut heraus.

Diese Entdeckung bedeutet in erster Linie nur, dass Apple die Idee hatte, daran arbeitet und sich das sichern lassen wollte. Wobei ich das persönlich eine wirklich gute Idee fände, jedenfalls dann, wenn es eine Schnittstelle für Entwickler gibt.

Eine neue Apple Watch mit neuen Bändern wird in der Regel im September gezeigt, vielleicht sehen wir diese neuen Bänder also mit der Apple Watch Series 9. Es soll 2023 ein kleines Upgrade geben, die Bänder würden sich aber sicher gut verkaufen.

