Apple Watch Ultra 3 und Series 11: Die ersten Details für 2025

Volvo Ec40 Apple Watch Ultra 3 Schwarz

Apple soll 2025 wieder eine neue Apple Watch Ultra geplant haben, so Mark Gurman von Bloomberg, in diesem Jahr gab es nur eine neue Farbe. Und die Quelle von Bloomberg nennt auch eine Neuerung, denn es gibt die Satellitenanbindung.

Diese kennen wir schon vom iPhone selbst, aber sie wird wohl nicht in die neue Apple Watch Series 11 wandern. Dafür sollen beide Uhren nächstes Jahr endlich eine Blutdruck-Funktion bekommen, die wohl schon früher bei Apple geplant war.

Mark Gurman schreibt auch, dass Apple weiter mit Hochdruck an einer Blutzucker-Funktion für die Apple Watch arbeitet, aber diese ist „mehrere Jahre“ entfernt. Es sei komplex, denn es ist ein Zusammenspiel aus Sensoren, KI und den Behörden.

Apple Watch Ultra 3 und Series 11: Die ersten Details für 2025
