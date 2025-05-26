Apple will neue HomePod-Ära „so schnell wie möglich“ einleiten

Apple plant zwei neue Speaker mit Display, nennen wir sie einfach mal HomePods, aber es ist unklar, ob wir ein neues Branding sehen werden. Der Fokus liegt nämlich nicht mehr auf Musik, sondern auf Siri, der Apple Intelligence und einem Display.

Apple plant zwei Display-Speaker

Zwei Produkte sind geplant, die laut Mark Gurman „eine wichtige Priorität bei Apple geworden“ sind. Man möchte sie „so schnell wie möglich“ auf den Markt bringen, eigentlich hängt es nur an Siri, denn der Assistent ist eben noch nicht dafür bereit.

Das erste Produkt ist etwas simpler, es ist ein Speaker mit einem Display, welches man abnehmen kann und in etwa die Größe eines iPad mini hat. Es trägt intern den Codenamen J490 und könnte Ende 2025 kommen (war für Anfang 2025 geplant).

Mit dem zweiten HomePod 2.0, der intern den Codenamen J595 trägt, wird es ein bisschen komplexer, denn dieser besitzt noch einen Roboterarm, der einem dann durch den Raum „folgt“. Diese Version ist aber definitiv erst ab 2026 zu erwarten.

Die Software ist noch das Problem

Als jemand, der gerne Speaker mit Display nutzt, bin ich auf den Schritt von Apple gespannt. Aber ich bin, mit Blick auf den aktuellen Stand von Siri, skeptisch. Bei der Hardware mache ich mir bei Apple keine Sorgen, bei der Software aber schon eher.

Da deutet sich derzeit jedenfalls ein KI-Hardware-Hochlauf ab 2026 an. OpenAI, die Neuheiten von Apple, Alexa+ mit der neuen Echo-Offensive, Google wird sicher auch nicht nur zuschauen, und dann kommen auch noch kleine Start-ups mit dazu.