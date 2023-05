Apple wird dem iPhone 16 (Plus) kein größeres Display spendieren

Letzte Woche haben wir erfahren, dass das Apple iPhone 16 Pro (Max) wohl ein spürbar größeres Display bekommt und da kann man sich die Frage stellen, ob das auch beim iPhone 16 (Plus) der Fall sein wird. Laut Ross Young ist das nicht so.

Er gilt als gute Display-Quelle und behauptet, dass die Panels beim iPhone 16 so bleiben, was sich auch schon in der Display-Roadmap von Apple angedeutet hat. Da hieß es, dass wir erst mit dem Apple iPhone 17 ein Upgrade sehen werden.

Dann gibt es nämlich auch hier LTPO mit 120 Hz und mehr und ich vermute, dass Apple die gleichen Panels einkauft, denn das spart Kosten. Wem der Schritt zu den größeren Displays nicht gefällt, könnte also auch das iPhone 16 im Auge behalten.

Und spätestens mit dem iPhone 17-Lineup stellt sich dann die Frage, ob Apple auch ein kompaktes Modell für die Zukunft geplant hat. Vielleicht sind auch 6,3 Zoll der Standard für die Zukunft. Doch das wird bei Apple noch nicht entschieden sein.

Das Apple iPhone 15 bekommt eine bessere Kamera Apple optimiert die Kamera des iPhones zwar jedes Jahr, aber letztes Jahr gab es beim iPhone 14 Pro (Max) auch mal wieder einen Megapixel-Sprung, was man echt nicht oft macht. […]15. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->