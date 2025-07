Apple: Zukunft der Vision-Reihe bereitet Probleme

Es hat vermutlich keiner erwartet, dass die Apple Vision Pro für 4.000 Euro in der Basis ein großer Erfolg wird, aber das Interesse an der Brille ist doch erstaunlich gering seit dem Marktstart. Und das Team bei Apple ist sich angeblich über die Zukunft der Vision-Reihe uneinig. Momentan fehlt dem Team eine klare … Vision.

Apple Vision: Intern fehlt eine Strategie

Laut Mark Gurman von Bloomberg herrscht intern kein „Konsens“ über die Zukunft der Vision-Reihe, auch wenn der aktuelle Plan für ein günstigeres Headset und die zweite Vision-Generation mit M5-Chip derzeit noch bei Apple steht. Das sei laut Quelle der „Status Quo“ und viele bei Apple wollen an diesem Plan festhalten.

Es gibt aber angeblich mehrere Szenarien und ein weiteres wäre, dass man die interne Hardware etwas reduziert und mehr auf das iPhone setzt. Ein weiterer Ansatz wäre, dass man sich mehr von VR distanziert und auf AR setzt, also quasi eine reine Brille plant. Und auch die AirPods mit Kamera spielen wohl eine Rolle.

Der „heilige Gral“ für Tim Cook sei angeblich eine AR-Brille mit der kompletten Technik, die unabhängig vom iPhone ist, aber diese Vision liegt auf Eis, da sie mit der aktuellen Technik nicht zu realisieren ist. Wie geht es also weiter? Die Apple Vision Pro tut sich schwer, denn Mixed Reality ist allgemein ein schwieriges Feld.

Apple Vision: Nicht nur der Preis ist kritisch

Während die Konkurrenz oft auf VR (Virtual Reality) oder AR (Augmented Reality) setzt und klar betont, was ihre Produkte sind, so wählt Apple den Mittelweg mit MR (Mixed Reality), was man auch noch als „Spatial Computing“ bezeichnet, was keiner kennt. Da ist die Bereitschaft für 4.000 Euro dann eben noch nicht ganz so groß.

Die Konkurrenz (Meta) setzt derzeit voll auf VR und hat eine klare Strategie, denn die Quest-Headsets werden immer günstiger. Die neue Meta Quest 3s kostet nur 330 Euro, eine Apple Vision Pro ist über 10x so teuer. Aber auch 10x so gut? Wohl kaum. Es besteht die Gefahr, so Mark Gurman, dass man den Wettstreit verliert.

Ich bin auf 2025 gespannt, denn mir fehlt auch eine klare Vision für diese Reihe, selbst als VR-Fan reizt mich die Brille kaum. Technisch, ja, auf jeden Fall, ich will sie auch mal aufsetzen. Doch das Konzept ist schwierig zu vermarkten, Preis hin oder her. Das muss Apple nächstes Jahr angehen, sonst könnte die Vision scheitern.

