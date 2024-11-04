Handel

Aral und PAYBACK verlängern Partnerschaft

Payback

Aral und PAYBACK verlängern ihre seit über 18 Jahren bestehende Partnerschaft. Damit können die rund 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden weiterhin an rund 2.400 Aral Tankstellen in Deutschland Punkte sammeln und einlösen.

Dies gilt sowohl für das Tanken und Aufladen als auch für Einkäufe in den Shops und Bistros sowie für die Autowäsche. Die Verlängerung der Kooperation fällt mit dem 100-jährigen Jubiläum von Aral und dem 25-jährigen Bestehen von PAYBACK zusammen.

Die PAYBACK Geschäftsführung betont, dass man in der Partnerschaft „weiter Vollgas“ geben und Aral insbesondere bei der digitalen Transformation unterstützen werde. Die PAYBACK-App mit mobiler Bezahlfunktion gehört zu den meistgenutzten Shopping-Apps in Deutschland und bietet eine nahtlose Möglichkeit, Punkte zu sammeln und direkt an der Zapfsäule zu bezahlen.

Aral Kunden profitieren durch das Partnerprogramm von verschiedenen Möglichkeiten zum Punktesammeln: Punkte gibt es für Kraftstoff, Schnellladung, Snacks und Autowäsche. Darüber hinaus investiert Aral in den Ausbau des Convenience-Angebots („Shop in Shop“ für Lebensmittel und Co), modernisiert Portalwaschanlagen und plant, die Zahl der Convenience-Standorte bis 2030 weltweit deutlich zu erhöhen.


