Arcane endet: So geht es nach der Netflix-Serie bei LoL weiter

Arcane wurde mit der zweiten Staffel bei Netflix beendet, doch die Serie kam so gut an, dass weitere Projekte rund um League of Legends geplant sind. Eines davon ist laut Christian Linke, Produzent von Arcane, sogar seit einem Jahr in Entwicklung.

Drei weitere LoL-Ableger sollen in den nächsten Jahren anstehen und wir werden Noxus, Ionia und Demacia als Regionen im Universum der Serien sehen. Ich kenne mich mit League of Legends nicht aus, Fans des Spiels dürfte das etwas sagen.

Es wurde schon im Sommer bestätigt, dass nach Arcane mehr kommt und man nur zwei Staffeln geplant hat. Bisher ist aber unklar, ob Netflix die Heimat für League of Legends bleibt. Staffel 1 hat mir sehr gut gefallen, Staffel 2 haben wir bisher aber noch nicht geschaut, doch das holen wir dann noch in Ruhe im Dezember nach.

