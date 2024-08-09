Arcane Staffel 2: Netflix-Serie in Teilen schon online geleaked

Letzten Monat gab es einen umfangreichen Teaser für die zweite Staffel von Arcane und die Bestätigung, dass diese die letzte Staffel sein wird. Außerdem hat man uns verraten, dass Arcane im November weitergeht. Daher wundert der aktuelle Leak.

In Netz sind zahlreiche Episoden der zweiten Staffel von Arcane aufgetaucht, bei Reddit haben einige schon reingeschaut und geben an, dass in etwa die Hälfte der Staffel online ist. Einige Episoden sind aber wohl auch noch nicht ganz finalisiert.

Einer der Produzenten hat auf X bestätigt, dass der Leak echt ist, aber der Beitrag von „Kammelin“ wurde bereits wieder entfernt. Er warnte jedoch davor, dass jetzt einige Spoiler auftauchen könnten und zeigte sich natürlich enttäuscht darüber.

Leaks von Serien sind nicht ungewöhnlich, aber mehrere Monate vorher kommt das nicht oft vor. Immerhin scheint das Finale der Serie noch nicht online zu sein (was vielleicht auch daran liegt, dass die Staffel in zwei Parts bei Netflix erscheint?).