Unterhaltung

Arcane Staffel 2: Netflix-Serie in Teilen schon online geleaked

Autor-Bild
Von
|
Arcane Netflix Staffel 2

Letzten Monat gab es einen umfangreichen Teaser für die zweite Staffel von Arcane und die Bestätigung, dass diese die letzte Staffel sein wird. Außerdem hat man uns verraten, dass Arcane im November weitergeht. Daher wundert der aktuelle Leak.

In Netz sind zahlreiche Episoden der zweiten Staffel von Arcane aufgetaucht, bei Reddit haben einige schon reingeschaut und geben an, dass in etwa die Hälfte der Staffel online ist. Einige Episoden sind aber wohl auch noch nicht ganz finalisiert.

Einer der Produzenten hat auf X bestätigt, dass der Leak echt ist, aber der Beitrag von „Kammelin“ wurde bereits wieder entfernt. Er warnte jedoch davor, dass jetzt einige Spoiler auftauchen könnten und zeigte sich natürlich enttäuscht darüber.

Leaks von Serien sind nicht ungewöhnlich, aber mehrere Monate vorher kommt das nicht oft vor. Immerhin scheint das Finale der Serie noch nicht online zu sein (was vielleicht auch daran liegt, dass die Staffel in zwei Parts bei Netflix erscheint?).

Scrubs Serie Header

Scrubs hat „definitiv“ eine Zukunft als Serie

Scrubs gehört zu meinen Lieblingsserien und ist bis heute ein Paradebeispiel für ein perfektes Ende bei einer Serie. Wenn da…

8. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Enbw
EnBW errichtet neue Schnellladeparks in NRW
in Mobilität
Norisbank
norisbank kündigt Wartungsarbeiten mit temporären Ausfällen an
in Fintech
Finanzamt Kassel testet automatische Steuerfestsetzung
in Dienste
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen feiert sich als „Vorreiter der Elektromobilität“
in Mobilität
Barbie wird Teil des Playmobil-Universums
in Gaming
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming
Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen
in AR und VR
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News