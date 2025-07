Asus bestätigt ein neues ROG-Smartphone

Asus ist zwar kein großer Smartphone-Player mehr, aber man hat diesen Bereich all die Jahre nicht aufgegeben und ist hin und wieder bemüht. Vor allem das jährliche Gaming-Smartphone scheint wichtig und auch in diesem Jahr steht es wieder an.

Bei Asus hat man die Ankündigung des Snapdragon 8 Elite abgewartet und direkt danach bestätigt, dass man das passende Asus Rog Phone 9 (es wird wieder eine Serie mit mehreren Modellen sein) am 19. November um 12 Uhr vorstellen möchte.

Der Fokus dürfte wie immer auf der Performance liegen, Dinge wie Kamera sind hier eher nebensächlich. Doch der neue Snapdragon-Chip, der selbst den Apple A18 Pro übertreffen soll, dürfte für ein Gaming-Smartphone optimal geeignet sein.

